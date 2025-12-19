Ο Δήμος Λάρνακας σε ανακοίνωση «χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την επίσημη εξασφάλιση της χρηματοδότηση για την ίδρυση της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στη Λάρνακα, εξέλιξη που αίρει το βασικό εμπόδιο για την υλοποίηση του έργου», όπως αναφέρει.

Τονίζει πως «παραμένει σταθερά προσηλωμένος στη στήριξη της ίδρυσης της Σχολής και θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε το έργο να προχωρήσει απρόσκοπτα προς όφελος της πόλης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κυπριακής κοινωνίας στο σύνολό της».

Σημειώνει πως «η εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης μέσω πόρων που θα αντληθούν από δανειοδότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη, η οποία ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για την ίδρυση της σχολής στη Λάρνακα».

Ο Δήμος Λάρνακας «εκφράζει για ακόμα μία φορά τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Υπουργό Οικονομικών κ. Μάκη Κεραυνό και την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου για τη στήριξη και τις καθοριστικές τους ενέργειες. Ευχαριστίες απευθύνονται επίσης προς τον Πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Παναγιώτη Ζαφείρη, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ Ανδρέα Καρακατσάνη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, καθώς και προς όλα τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας για τους διαχρονικούς και επίμονους αγώνες τους», σημειώνεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ