Αύξηση 1,7% παρουσίασε στο τέλος του 2024 ο πληθυσμός στις περιοχές που ελέγχει το κράτος, αγγίζοντας τις 983 χιλιάδες, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, σε σύγκριση με 966,4 χιλιάδες στο τέλος του 2023.

Το 2024 το συνολικό ποσοστό γονιμότητας υπολογίστηκε στο 1,4, που είναι χαμηλότερο από το αναγκαίο ποσοστό 2,1 για να εξασφαλιστεί η αναπλήρωση του πληθυσμού.

Ταυτόχρονα, ο αριθμός των γεννήσεων μειώθηκε το 2024 στις 9.766 από 10.241 το 2023, ο αριθμός των γάμων μειώθηκε στους 10.334 από 11.766 εκ των οποίων οι γάμοι κατοίκων Κύπρου ήταν 5.709, ενώ ο αριθμός των διαζυγίων μειώθηκε στα 2.107, από 2.134 το 2023.

H προσδοκώμενη διάρκεια ζωής στη γέννηση για το 2024 υπολογίστηκε σε 81,4 χρόνια για τους άντρες και 85,8 χρόνια για τις γυναίκες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις δημογραφικές στατιστικές, το ποσοστό των παιδιών ηλικίας κάτω των 15 χρόνων υπολογίστηκε σε 15,2% το 2024 και το ποσοστό των ηλικιωμένων προσώπων ηλικίας 65 χρόνων και πάνω σε 18,3%, σε σύγκριση με 22,3% και 11,3% αντίστοιχα το 2000.

Παρατηρείται δηλαδή σταδιακή αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων και μείωση του ποσοστού των παιδιών, ενδεικτικά της τάσης γήρανσης του πληθυσμού.

Γεννητικότητα

Εξάλλου, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το 2024 ο αριθμός των γεννήσεων στις περιοχές που ελέγχει το Κράτος μειώθηκε στις 9.766 από 10.241 τον προηγούμενο χρόνο και το ακαθάριστο ποσοστό γεννητικότητας υπολογίστηκε στο 10,0 για κάθε 1.000 κατοίκους.

Το 2024 το συνολικό ποσοστό γονιμότητας υπολογίστηκε στο 1,4, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο χρόνο.

Το συνολικό ποσοστό γονιμότητας εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το 1982 (2,5), όπου παρατηρήθηκε το πιο ψηλό ποσοστό από το 1974 και μετά.

Από το 1995 το συνολικό ποσοστό γονιμότητας είναι πιο χαμηλό από το 2,1 – ποσοστό αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η αναπλήρωση του πληθυσμού.

H μέση ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού ήταν 30,4 χρόνια ενώ η μέση ηλικία για όλες τις γεννήσεις του 2024, ανεξάρτητα από τη σειρά γεννήσεως των παιδιών, ήταν 31,6 χρόνια. Θνησιμότητα

Επιπλέον, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, ο αριθμός των θανάτων στις περιοχές που ελέγχει το κράτος ήταν 6.753 το 2024 σε σύγκριση με 6.742 το 2023. Το ακαθάριστο ποσοστό θνησιμότητας κατά το 2024 υπολογίστηκε σε 6,9 θανάτους για κάθε 1.000 κατοίκους.

H προσδοκώμενη διάρκεια ζωής στη γέννηση για το 2024 υπολογίστηκε σε 81,4 χρόνια για τους άντρες και 85,8 χρόνια για τις γυναίκες, σε σύγκριση με 81 χρόνια για τους άντρες και 85,0 χρόνια για τις γυναίκες για το 2023.

H βρεφική θνησιμότητα μειώθηκε σε 3 θανάτους βρεφών σε κάθε 1.000 γεννήσεις κατά το 2024, σε σύγκριση με 4,5 το 2023.

Μετανάστευση

Επίσης, η καθαρή μετανάστευση στην Κύπρο ήταν θετική από το 1983 μέχρι το 2011. Κατά την περίοδο 2012- 2015 παρατηρήθηκε αρνητική καθαρή μετανάστευση, ενώ από το 2016 η καθαρή μετανάστευση γίνεται και πάλι θετική. Το 2024 η καθαρή μετανάστευση υπολογίστηκε σε 13.588.

Ο αριθμός των μεταναστών προς την Κύπρο (Κυπρίων επαναπατριζόμενων και ξένων που έρχονται για εγκατάσταση ή προσωρινή απασχόληση πέραν του 1 χρόνου) ήταν 40.471 κατά το 2024, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το 2023 (40.761).

Ο αριθμός των μεταναστών από την Κύπρο (Κυπρίων και ξένων που έχουν μείνει στην Κύπρο τουλάχιστον ένα χρόνο) υπολογίζεται σε 26.883 για το 2024 σε σύγκριση με 26.979 το 2023.

Γάμοι και διαζύγια

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο συνολικός αριθμός των γάμων το 2024 μειώθηκε στους 10.334 από 11.766 τον προηγούμενο χρόνο. Οι εκκλησιαστικοί γάμοι παρουσίασαν μείωση από 4.355 το 2023 σε 3.801 το 2024. Οι πολιτικοί γάμοι επίσης μειώθηκαν, από 7.411 το 2023 σε 6.533 το 2024.

Όπως και στα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, ένας σημαντικός αριθμός πολιτικών γάμων τελέστηκε από μη κατοίκους Κύπρου.

Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 6.533 πολιτικών γάμων που τελέστηκαν κατά το 2024, μόνο 1.908 ήταν γάμοι μεταξύ κατοίκων Κύπρου. Έτσι ο συνολικός αριθμός των γάμων των κατοίκων Κύπρου ανήλθε σε 5.709.

Tο 2024 ο αριθμός των διαζυγίων μειώθηκε στα 2.107, από 2.134 που εκδόθηκαν κατά το 2023.

Το ακαθάριστο ποσοστό διαζευκτικότητας υπολογίστηκε σε 2,16 για κάθε 1.000 κατοίκους κατά το 2024, σε σύγκριση με 2,23 το 2023.

Το συνολικό ποσοστό διαζευκτικότητας, που δείχνει το ποσοστό των γάμων που αναμένονται να καταλήξουν σε διαζύγιο, έφτασε σε 347,5 σε κάθε 1.000 γάμους το 2024, από 41,6 που ήταν το 1980.

Πηγή: ΚΥΠΕ