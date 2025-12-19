Μια διαφορετική, ανθρώπινη προσέγγιση στη συγκλονιστικότερη ποινική υπόθεση στη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου με τον κατα συροήν δολοφόνο «Ορέστη» επιχειρεί η ανεξάρτητη τηλεοπτική μίνι σειρά ντοκιμαντέρ «PLEIADES: Victims of a Serial Killer», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει εντός του 2026.

Πρόκειται για σειρά επτά επεισοδίων true crime, που δεν εστιάζει στον εντυπωσιασμό ή στη μυθοποίηση του δράστη, αλλά στις εμπειρίες, τις μαρτυρίες και τα βιώματα όσων βρέθηκαν κοντά στην υπόθεση που συγκλόνισε την κυπριακή κοινωνία. Στόχος της παραγωγής είναι να φωτίσει τα ανθρώπινα, θεσμικά και κοινωνικά κενά που επέτρεψαν να εκτυλιχθεί αυτή η τραγική ιστορία.

Οι δημιουργοί των PLEIADES δίνουν φωνή σε ανθρώπους που έζησαν την υπόθεση από διαφορετικές πλευρές: προσωπικό διάσωσης, ερευνητές, δημοσιογράφους που κάλυψαν τα γεγονότα, ανθρώπους από το περιβάλλον των θυμάτων, αλλά και ειδικούς επιστήμονες. Ψυχολόγοι, ανθρωπολόγοι, δικηγόροι και εκπρόσωποι μειονοτικών ομάδων συμβάλλουν στην ανάλυση των γεγονότων, επιχειρώντας να εξηγήσουν όχι μόνο το «τι» συνέβη, αλλά και το «πώς» και το «γιατί».

Η σειρά φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μια συλλογική αφήγηση μνήμης και προβληματισμού, αναδεικνύοντας τα λάθη, τις παραλείψεις και τις δομικές αδυναμίες που σημάδεψαν την υπόθεση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρέασε την κοινωνία, τα μέσα ενημέρωσης και τους θεσμούς.

Το ντοκιμαντέρ διανέμεται από τις BELIANE και SHK, ενώ την εκτέλεση παραγωγής και την έρευνα υπογράφει ο Πάρις Προκοπίου, τη σκηνοθεσία ο Ανδρέας Σεϊττάνης και την παραγωγή – έρευνα ο Μιχάλης Τερζής.



