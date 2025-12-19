Με στόχο την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των καταναλωτών ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ολοκλήρωσε και έδωσε στη δημοσιότητα το Παρατηρητήριο Τιμών Χριστουγέννων, βασισμένο σε στοιχεία που αφορούν τις τιμές λιανικής πώλησης νωπών κρεάτων, λαχανικών και εδεσμάτων, όπως αυτές ίσχυαν στις 18 Δεκεμβρίου 2025.

Η έρευνα της Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε σε ευρύ φάσμα σημείων πώλησης σε όλες τις επαρχίες, με στόχο τη συνολική αποτύπωση της εικόνας της αγοράς. Συγκεκριμένα, για τα νωπά κρέατα συλλέχθηκαν τιμές από 86 σημεία πώλησης, που περιλάμβαναν μεγάλες και μικρές υπεραγορές, καθώς και συνοικιακά κρεοπωλεία. Για τα λαχανικά, τα στοιχεία προήλθαν από 35 σημεία πώλησης, κυρίως υπεραγορές, ενώ για τα εδέσματα λήφθηκαν δεδομένα από 45 σημεία, στα οποία περιλαμβάνονταν μεγάλες υπεραγορές αλλά και αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία.

Η Υπηρεσία επισημαίνει ότι η δημοσίευση του Παρατηρητηρίου αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο πληροφόρησης για τον καταναλωτή, καθώς ενισχύει την ικανότητά του να συγκρίνει τιμές και να πραγματοποιεί πιο συνειδητές και συμφέρουσες αγορές. Παράλληλα, συμβάλλει στην ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και στη διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένης κατανάλωσης όπως τα Χριστούγεννα.

Την ίδια στιγμή, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ξεκαθαρίζει ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση συμβουλή προς τους καταναλωτές. Όπως υπογραμμίζεται, δεν μπορούν ούτε προορίζονται να υποκαταστήσουν την προσωπική έρευνα αγοράς που οφείλει να κάνει κάθε καταναλωτής, με βάση τις δικές του ανάγκες, προτιμήσεις και οικονομικά δεδομένα, ούτε να υποδείξουν συγκεκριμένα σημεία πώλησης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις ποιοτικές διαφοροποιήσεις των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο, οι οποίες, όπως σημειώνεται, δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν ή να συνεκτιμηθούν στα αποτελέσματα μιας τέτοιας καταγραφής τιμών. Για τον λόγο αυτό, η Υπηρεσία παροτρύνει τους καταναλωτές να προχωρούν σε ουσιαστική έρευνα αγοράς πριν από τις αγορές τους, να συγκρίνουν όχι μόνο τις τιμές αλλά και την ποιότητα των προϊόντων και να ελέγχουν προσεκτικά τι πληρώνουν και τι τελικά λαμβάνουν, ώστε οι εορταστικές τους αγορές να ανταποκρίνονται πλήρως στις προσδοκίες τους.

Δείτε αναλυτικά τις τιμές: