Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο οδηγείται στην Ολομέλεια της Βουλής και έχει ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις. Σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης, στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκεται η καθιέρωση τελικής αριθμητικής αξιολόγησης, με τον επιθεωρητή να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς η κρίση του θα έχει βαρύτητα 85%, ενώ ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας περιορίζεται στο 15%.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο αξιολόγηση θα αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών και θα πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με βάση προκαθορισμένα κριτήρια. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η επιστημονική κατάρτιση, η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, η επαγγελματική συμπεριφορά, η συνεργασία με το σχολικό περιβάλλον, καθώς και η συμμετοχή σε δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης. Η βαθμολόγηση θα γίνεται σε κλίμακα από το 1 έως το 40, χωρίς να προβλέπεται διαφοροποίηση της βαρύτητας των τομέων αξιολόγησης.

Ιδιαίτερη πρόνοια υπάρχει για τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα εντάσσονται σε πρόγραμμα επαγγελματικής μάθησης και καθοδήγησης. Στο πλαίσιο αυτό, θεσμοθετείται ο ρόλος του ανώτερου εκπαιδευτικού ως μέντορα, με στόχο την υποστήριξη, την καθοδήγηση και την ομαλή ένταξη των νέων εκπαιδευτικών στο σχολικό σύστημα.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο ρυθμίζει ζητήματα επαγγελματικής ανέλιξης. Μετά τη συμπλήρωση 12 ετών υπηρεσίας, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν το δικαίωμα να διεκδικούν θέσεις διευθυντή στη Δημοτική Εκπαίδευση και διευθυντή Α΄ στη Μέση Εκπαίδευση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που συνδέονται με τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους.

Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι το νέο πλαίσιο στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, στη διασφάλιση αντικειμενικότητας και στη σύνδεση της αξιολόγησης με τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη. Τονίζει, μάλιστα, ότι η διαδικασία δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά αποσκοπεί στη στήριξη και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου.

Ωστόσο, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις και αντιδράσεις, κάνοντας λόγο για υπερβολική ενίσχυση του ρόλου της επιθεώρησης, περιορισμό της συλλογικότητας και κινδύνους αυθαίρετης κρίσης. Ζητούν τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο και διαμηνύουν ότι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις ενόψει της συζήτησής του στη Βουλή.