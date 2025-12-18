Η Αρχή Λιμένων Κύπρου αντέκρουσε ως παραπλανητικούς ισχυρισμούς των εργαζομένων τα περί ακατάλληλων συνθηκών στο Λιμάνι Λάρνακας και υποστηρίζει ότι η στάση εργασίας έγινε κατά παράβαση του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.

Σε ανακοίνωση με αφορμή τη στάση από υπαλλήλους της εταιρείας ΑΝΕΤΕΛ, η ΑΛΚ αναφέρει ότι η στάση εργασίας πραγματοποιήθηκε αιφνιδίως και χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση, κατά παράβαση των προβλεπόμενων διαδικασιών και του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, "ενώ φαίνεται ότι ούτε ο εργοδότης των εν λόγω υπαλλήλων είχε ενημερωθεί (ΑΝΕΤΕΛ)".

Προσθέτει ότι οι ισχυρισμοί "περί δήθεν ακατάλληλων συνθηκών, τόσο σε σχέση με την κατάσταση των τουαλετών και του οδικού δικτύου εντός του λιμανιού, όσο και περί παρουσίας τρωκτικών, είναι παραπλανητικοί και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα".

Η Αρχή Λιμένων αναφέρει ότι στο πλαίσιο προσωρινής διαχείρισης του λιμανιού, προχώρησε σε διορθωτικές παρεμβάσεις με επιδιόρθωση μεγάλου μέρους του οδικού δικτύου αλλά και των χώρων υγιεινής.

Αναφέρει ότι το Νοέμβριο πραγματοποιήθηκαν τρεις επαναλαμβανόμενες απολυμάνσεις και εργασίες καταπολέμησης τρωκτικών, στο πλαίσιο της συνήθους και προβλεπόμενης λειτουργίας του λιμανιού, ιδίως σε περιόδους εκφόρτωσης σιτηρών.

Επισυνάπτει και φωτογραφίες για την "πραγματική εικόνα όπως υφίσταται σήμερα".

Η Αρχή εκφράζει τη λύπη και τον προβληματισμό της για το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκε για τα ζητήματα που προβάλλονται, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα "ως προς τις σκοπιμότητες και τους στόχους της συγκεκριμένης ενέργειας".

Καλεί σε μέγιστη δυνατή υπευθυνότητα, σοβαρότητα και προσήλωση στη θεσμική συνεργασία και σημειώνει ότι επιφυλάσσεται να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, για διαφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων τόσο της ίδιας όσο και του Κράτους.

Πηγή: ΚΥΠΕ