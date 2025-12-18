Με μηνύματα κατά της προτεινόμενης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εμπορικής συμφωνίας Mercosur πραγματοποίησαν την Πέμπτη οι Κύπριοι αγρότες πορεία διαμαρτυρίας έξω από το Σπίτι της Ευρώπης, στη Λευκωσία.

Οι ηγέτες των αγροτικών οργανώσεων επέδωσαν τα υπομνήματά τους – συμπεριλαμβανομένου και υπομνήματος των μελισσοκόμων – στον επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Πανίκο Πουργουρίδη.

Στο υπόμνημά τους οι αγροτικές οργανώσεις ζητούν την ενεργοποίηση του μέτρου 23 του Στρατηγικού Σχεδίου, πάταξη της γραφειοκρατίας που επηρεάζει αιτήσεις προς το Κτηματολόγιο για εκμίσθωση κυβερνητικής χαλίτικης γης για γεωργικούς σκοπούς, καθώς και οριστική λύση όσον αφορά τη δυνατότητα του επαγγελματία γεωργού να ενοικιάζει και να καλλιεργεί τουρκοκυπριακή γη ανεξάρτητα αν είναι πρόσφυγας ή όχι.

Στο υπόμνημα των ευρωπαϊκών αγροτικών οργανώσεων (COPA-COGECA) σημειώνεται ότι χρειάζονται αποφάσεις σε τρεις βασικούς τομείς. Συγκεκριμένα αναφέρεται «μια ισχυρή, κοινή και καλά χρηματοδοτούμενη ΚΑΠ μετά το 2027, μαζί με ένα Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) που να υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα», «δίκαιο, διαφανές εμπόριο που προστατεύει τα πρότυπα της ΕΕ και τους πιο ευαίσθητους τομείς», καθώς και «πραγματική απλούστευση, καλύτερη ρύθμιση και ασφάλεια δικαίου».

Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑ, Πανίκος Χάμπας, ζήτησε από τους ηγέτες της ΕΕ «να ξανασκεφτούν την απόφασή τους, να μετρήσουν τα πράγματα σωστά, να την αλλάξουν και να αφήσουν την ΚΑΠ ως έχει. Ναι μεν αναδιοργάνωση, αλλά όχι στραγγάλισμα», τόνισε.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΚ, Χρίστος Παπαπέτρου, είπε ότι «εάν εφαρμοστούν αυτές οι πολιτικές, έστω και στο ελάχιστο, σε χώρες με χαμηλό μέσο όρο παραγωγής, όπως η Ισπανία και η Κύπρος, κλείνουμε». Σημειώνοντας ότι το 22% του εργατικού δυναμικού της Κύπρου εργάζεται στην παραγωγή και τη μεταποίηση, τόνισε ότι «όλος αυτός ο κόσμος θα μείνει άνεργος και τα νοικοκυριά χωρίς φαγητό».

«Ήδη ο πρωτογενής τομέας πιέζεται και φθείρεται. Ο κόσμος φεύγει από το επάγγελμα. Με δυσκολία φέραμε τους νέους κοντά μας και μάλιστα με επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο τέλος της ημέρας τούς βλέπουμε να φεύγουν με δάνεια και χρεώσεις από τις τράπεζες», υπογράμμισε.

Ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΠΕΚ, Μιχάλης Λύτρας, έστειλε μήνυμα συμπαράστασης προς τους αγρότες στην Ελλάδα, «οι οποίοι είναι θύματα ενός σκανδάλου υπέρ των ολίγων και οι οποίοι πρέπει να δικαιωθούν». Ζήτησε την επέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέμβει «για να ξεπεραστούν τα προβλήματα ώστε να πληρωθεί και ο κόσμος στην Ελλάδα, ο οποίος δεν φταίει».

Ο Γενικός Γραμματέας του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου, Τάσος Γιαπάνης, ζήτησε τη στήριξη του αγώνα των αγροτών από όλες τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Νέας Αγροτικής Κίνησης, Τάκης Χριστοδούλου, αναφερόμενος στην εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών της Λατινικής Αμερικής (Mercosur), εξέφρασε τη στήριξή του στη δήλωση του Προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ζητώντας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να στηρίξει την πρωτοβουλία του Γάλλου ομολόγου του.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Πανίκος Πουργουρίδης, ανέφερε ότι θα διαβιβάσει την επιστολή των αγροτικών οργανώσεων στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία «δεν σταματά να υπογραμμίζει ότι οι αγρότες είναι η ραχοκοκκαλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης». «Χωρίς τους αγρότες, χωρίς την ύπαιθρο, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο», υπογράμμισε.

Όσον αφορά το θέμα της συμφωνίας Mercosur, ο κ. Πουργουρίδης σημείωσε ότι «η εμπορική συμφωνία αυτή δεν είναι μία συμφωνία με ανοιχτές πόρτες. Υπάρχουν τεράστιες ασφαλιστικές δικλείδες προστασίας προς τους αγρότες». Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «θα κάνει το άπαν των δυνατοτήτων της για να προστατεύσει - είτε με τη συμφωνία Mercosur είτε με οποιαδήποτε άλλη συμφωνία - τα δικαιώματα των Ευρωπαίων αγροτών».

Απευθυνόμενος προς τους επικεφαλής των αγροτικών οργανώσεων, ο Πανίκος Πουργουρίδης είπε ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εδώ, σας αφουγκράζεται. Σας διαβεβαιώ ότι τα αιτήματά σας θα διαβιβαστούν στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ότι είμαστε δίπλα στους αγρότες. Οι αγρότες της Κύπρου υπήρξαν, πρέπει να συνεχίσουν να είναι η ραχοκοκκαλιά αυτού του τόπου», επεσήμανε.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το 2025 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε €99 εκατ. στους αγρότες διαφόρων ευρωπαϊκών χώρων, συμπεριλαμβανομένων των Κύπριων αγροτών, για ζημιές που υπέστησαν από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Απαντώντας στον επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, ο Πανίκος Χάμπας είπε ότι οι αγρότες θα περιμένουν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. «Εάν αυτή η απόφαση δεν μας ικανοποιήσει, να ξέρετε ότι θα κινηθεί όχι μόνο το αγροτικό κίνημα, αλλά όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες γιατί χάνουν την ασφάλεια στα τρόφιμα», ανέφερε.

Ο πρώην Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Σιτηροπαραγωγών, Ανδρέας Θεοφάνους, δήλωσε ότι, εάν εφαρμοστούν αυτά που συζητούνται στην Ευρώπη, «αυτή θα είναι η ταφόπετρα των αγροτών της Κύπρου. Δεν θα μείνει ούτε γεωργός ούτε κτηνοτρόφος», τόνισε.

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Μελισσοκομίας Κύπρου, Μαργαρίτα Κουλουμή, ανέφερε ότι «είμαστε εδώ για να στηρίξουμε και τους μελισσοκόμους και τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, γιατί ο πρωτογενής τομέας έχει πρόβλημα. Πρέπει να το δούμε λίγο πιο ζεστά, να έρθουμε όλοι μας λίγο πιο κοντά και να βρούμε μία κοινή λύση για όλους», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ