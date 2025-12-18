Πορεία διαμαρτυρίας με δεκάδες τρακτέρ έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, στη Λευκωσία, πραγματοποίησαν την Πέμπτη το οργανωμένο αγροτικό κίνημα της Κύπρου και η Παγκύπρια Οργάνωση Σιτηροπαραγωγών, εκφράζοντας την αντίθεσή τους με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά την παρουσία τους έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, οι ηγέτες των αγροτικών οργανώσεων επέδωσαν στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέα Γρηγορίου, το υπόμνημά τους καθώς και το υπόμνημα των ευρωπαϊκών αγροτικών οργανώσεων (Copa-Cogeca).

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΚ, Χρίστος Παπαπέτρου, ζήτησε την επίλυση κάποιων σοβαρών θεμάτων τα οποία αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας σήμερα, όπως οι επιπτώσεις από την κλιματική κρίση και οι διαδικασίες των εκταρικών επιδοτήσεων σε σχέση με τη χαλίτικη και την τουρκοκυπριακή γη, ενώ ζήτησε και την ενεργοποίηση του μέτρου 23 και για το 2025.

Ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Σιτηροπαραγωγών, Κυριάκος Καϊλάς, σημείωσε ότι η ενεργοποίηση του μέτρου 23 πέρυσι βοήθησε πάρα πολλούς αγρότες. Ακόμα, ζήτησε τη διευθέτηση του ζητήματος των εκταρικών επιδοτήσεων και τροποποίηση της νομοθεσίας.

«Οι αγρότες συνεχίζουν, χρειάζονται τη στήριξη και τις ευλογίες του κράτους και τις ουσιαστικές παρεμβάσεις των τεχνοκρατών, ούτως ώστε να επιλυθούν αυτά τα χρόνια προβλήματα», τόνισε.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑ, Πανίκος Χάμπας, κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, «να καταψηφίσει την Κοινή Αγροτική Πολιτική, όπως έπραξε ο (Ευρωπαίος) Επίτροπος (Αλιείας, Κώστας) Καδής. Αν δεν την καταψηφίσει, η Κύπρος τελείωσε και περιβαλλοντικά και οικονομικά».

Ο Γενικός Γραμματέας του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου, Τάσος Γιαπάνης, ανέφερε ότι η απόφαση για μείωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής κατά €89 δισ. και ειδικά η ρήτρα που απαγορεύει την επιδότηση συνταξιούχων, «θα φέρει σε μαρασμό όλους τους αγρότες».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας και Προϊστάμενος Διοίκησης της Προεδρίας, Ανδρέας Γρηγορίου, ο οποίος παρέλαβε τα υπομνήματα εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, ανέφερε ότι θα μελετήσουν με πολλή προσοχή τα υπομνήματα. «Το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ που συνήλθε τον Σεπτέμβριο διαπίστωσε ότι η δέσμη κανονισμών που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το καλοκαίρι του 2025 προς το Συμβούλιο δεν είναι ικανοποιητική», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η Υπουργός Γεωργίας θα εργαστεί σε συνεννόηση με τους συναδέλφους της για να βελτιώσει αυτές τις προτάσεις, οι οποίες θα παραδοθούν στην Ιρλανδική Προεδρία «για να προκύψουν καλύτερα δυνατά αποτελέσματα».

Παράλληλα, είπε ότι ξεκίνησε ήδη η καταβολή των εκταρικών επιδοτήσεων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «πρέπει να εργαστούμε για να δώσουμε μόνιμες λύσεις». Όπως εξήγησε, έχει πληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των επιδοτήσεων, προσθέτοντας ότι έχουν διαπιστωθεί κάποια προβλήματα με τη νόμιμη κατοχή κρατικών και τουρκοκυπριακών τεμαχίων.

«Από χθες, μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών και τα αρμόδια τμήματα του Κτηματολογίου, ξεκίνησε η καταβολή αυτών των χορηγιών και αναμένεται για κάποιες προβληματικές υποθέσεις να καταβληθούν μέχρι το τέλος του χρόνου ή ενδεχομένως στις αρχές Ιανουαρίου.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον πρωτογενή τομέα», τόνισε.

«Πρέπει να εργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μία σωστή Κοινή Αγροτική Πολιτική από το 2028 και μετά», διαβεβαιώνοντας εκ μέρους του Υπουργείου Γεωργίας και της Κυβέρνησης ότι «θα εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση».

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιαννάκης Γαβριήλ, δήλωσε ότι «τα διαχρονικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα τα γνωρίζουμε όλοι». Πρόσθεσε ότι το μνημόνιο που θα υπογράψει στη Βραζιλία η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «θα είναι καταστροφικό για όλη την Ευρώπη, ιδιαίτερα για μας στην Κύπρο που είμαστε ένα μικρό νησί».

Απευθυνόμενος προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, ο κ. Γαβριήλ σημείωσε ότι «κινδυνεύει η επισιτιστική ασφάλεια του τόπου και σε αυτό θα έπρεπε να επικεντρωθούμε. Αναφερόμενος στις εκταρικές επιδοτήσεις, είπε ότι «πρέπει να βρείτε λύση χθες και να καταβληθούν πριν από το τέλος του χρόνου».

Αναφερόμενος στην ΚΑΠ, είπε ότι το κονδύλι της θα είναι μειωμένο κατά 86,5 δισεκατομμύρια ευρώ. «Φανταστείτε αυτά τα χρήματα να αφαιρεθούν τον πρωτογενή τομέα και να οδηγηθούν στις βιομηχανίες κατασκευής οπλικών συστημάτων», τόνισε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, παρέστη επίσης στην εκδήλωση και εξέφρασε τη στήριξη του κόμματος προς τους αγρότες, ενώ κάλεσε την Κυβέρνηση «να σταθεί στο πλευρό των αγροτών γιατί ο πρωτογενής τομέας της παραγωγής είναι πάρα πολύ σημαντικός και για την επιβίωσή μας και για την επισιτιστική ασφάλεια του τόπου.

Αναφερόμενος στις εκταρικές επιδοτήσεις, ο κ. Αλαμπρίτης ζήτησε από τον Ανδρέα Γρηγορίου να ακούσει την άποψη και των αγροτικών οργανώσεων και να βρεθεί μία μόνιμη λύση το συντομότερο δυνατόν, ώστε να καταβληθούν πριν από το τέλος του χρόνου. Ζήτησε επίσης από την Κυβέρνηση να εξετάσει την Κοινή Αγροτική Πολιτική, υπογραμμίζοντας ότι «στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας και της κλιματικής αλλαγής που επηρεάζει ιδιαίτερα τους δικούς μας γεωργούς, είναι πολύ σημαντική η στήριξη από το κράτος».

Ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΠΕΚ, Μιχάλης Λύτρας, δήλωσε ότι «η αγροτική πολιτική που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να εφαρμόσει είναι καταστροφική, αντιαγροτική και δεν θα αφήσει τον πρωτογενή τομέα να επιβιώσει, γιατί οι συμφωνίες που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες είναι το καρκίνωμα ενάντια στον αγροτικό μας κόσμο, γι’ αυτό πανευρωπαϊκά εξεγέρθηκε ο αγροτικός κόσμος - και σωστά έπραξε - για να προστατεύσει το μέλλον και το συμφέρον του».

«Εμείς εδώ στην Κύπρο ευελπιστούμε ότι υπό την Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λάβουν υπόψιν αυτά τα προβλήματα και θα σώσουμε τον αγροτικό κόσμο πανευρωπαϊκά και όχι μόνο την Κύπρο», συμπλήρωσε.

Ο πρώην Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Σιτηροπαραγωγών, Ανδρέας Θεοφάνους, δήλωσε ότι «δυστυχώς φέτος περνάμε ένα δράμα», σημειώνοντας ότι οι σιτηροπαραγωγοί σε κάποιες περιοχές είχαν μηδενικό εισόδημα πέρσι και ότι αναμένουν την καταβολή των επιδοτήσεων από το κράτος.

Επιπλέον, κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να λύσει τα προβλήματα των αγροτών. «Αν περάσει αυτό που υπολογίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα μείνει αγρότης στην Κύπρο. Εάν δεν μας πληρώσουν, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να κάνουμε γιορτές έξω από το Προεδρικό».

Εκ μέρους των διαμαρτυρόμενων αγροτών, ο Μιχάλης Προκοπίου δήλωσε ότι «αν δεν ενισχυθούμε, την επόμενη φορά θα κατεβούμε πιο δυναμικά».

Ακολούθως, οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες μετέβησαν στο Σπίτι της Ευρώπης.

Πηγή: ΚΥΠΕ