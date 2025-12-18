H αγορά παιχνιδιών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών (ΚΣΚ), ο οποίος εξέδωσε οδηγίες για την αγορά και ασφαλή χρήση παιχνιδιών.

Ο Σύνδεσμος ενημερώνει τους γονείς ότι, ενόψει της εορταστικής περιόδου, «η αγορά παιχνιδιών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών».

Επειδή, όπως αναφέρει, τα δείγματα παιχνιδιών, στα οποία διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιμές, «είναι ελάχιστα, σε σχέση, με το μεγάλο αριθμό παιχνιδιών, που κυκλοφορεί, στην αγορά, ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, στις ενδείξεις, που αναγράφονται, στις συσκευασίες των παιχνιδιών».

Ο Σύνδεσμος προτρέπει τους καταναλωτές να ελέγχουν αν στη συσκευασία αναγράφονται τα στοιχεία του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα του παιχνιδιού. «Είναι στοιχείο απαραίτητο, για να γνωρίζουμε την προέλευση του παιχνιδιού», προσθέτει.

Σημειώνει επίσης ότι, τα παιχνίδια, που αναφέρουν ότι προορίζονται, για παιδιά άνω των τριών ετών, δεν πρέπει να αγοράζονται για μικρότερα παιδιά, ενώ αναφέρει ότι τα παιχνίδια, που δεν είναι κατάλληλα για αυτές τις ηλικίες, φέρουν προειδοποίηση: «Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών (ή των 3 ετών)», μαζί με το ειδικό σήμα.

«Ελέγχουμε, αν το παιχνίδι, στη συσκευασία του, φέρει την ένδειξη “CE” κατά τρόπο ορατό και ανεξίτηλο. Η σήμανση αυτή επιβεβαιώνει ότι το προϊόν αυτό έχει συμμορφωθεί, προς τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας, που ορίζονται, από την κοινοτική νομοθεσία», αναφέρει.

Για παιχνίδια με μπαταρίες, συστήνει όπως οι γονείς τοποθετούν οι ίδιοι τις μπαταρίες στα παιχνίδια και να ελέγχουν ότι το παιδί δεν μπορεί να ανοίξει το καπάκι που κλείνει τις μπαταρίες.

Αναφέρει ακόμη ότι στη συσκευασία ή στο έντυπο, που συνοδεύει τα παιχνίδια, πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω: Αριθμός τύπου, παρτίδας, σειράς ή μοντέλου ή κάποιο άλλο στοιχείο, που επιτρέπει την ταυτοποίηση του παιχνιδιού, το όνομα, η εμπορική επωνυμία ή το σήμα, η διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα, ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου η ένδειξη CE, η ηλικία του παιδιού, για το οποίο είναι κατάλληλο το παιχνίδι, τυχόν προειδοποιήσεις. «Για λόγους ασφαλούς χρήσης, στη συσκευασία των παιχνιδιών, ή στις οδηγίες χρήσης, αναγράφονται κάποιες προειδοποιήσεις. Οι προειδοποιήσεις πρέπει να αρχίζουν, με τη λέξη «ΠΡΟΣΟΧΗ», να είναι στα ελληνικά και να είναι ευανάγνωστες, ευκρινείς ακριβείς και κατανοητές. Οι προειδοποιήσεις αποτελούν σημαντικό στοιχείο, για την επιλογή του κατάλληλου, για το παιδί μας, παιχνιδιού», σημειώνει ο Σύνδεσμος.

Επισημαίνει ακόμη ότι οι οδηγίες χρήσης και οι πληροφορίες, που αφορούν την ασφάλεια του παιχνιδιού, πρέπει να είναι στα ελληνικά.

Σημειώνει ακόμη ότι, εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων υγείας, που προκλήθηκαν σε παιδιά από μαγνητάκια σε παιχνίδια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Μάιο του 2007, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Πιστοποίησης (CEN), να τροποποιήσει το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας (ΕΝ71), έτσι ώστε να καλύπτει τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα παιδιά όταν παίζουν με παιχνίδια, που περιέχουν μαγνήτες. «Σήμερα, εφαρμόζεται πρότυπο, το οποίο διασφαλίζει ή ότι τα μαγνητάκια δε μπορούν να αποκολληθούν, από το παιχνίδι ή ότι η ισχύς τους είναι πολύ χαμηλή και δε προκαλούν ζημιά σε περίπτωση κατάποσης», προσθέτει.

Στη συσκευασία αρωματικών ουσιών, στα οσφρητικά επιτραπέζια παιχνίδια, στα σετ καλλυντικών και στα παιχνίδια γεύσεων, που περιέχουν αρωματικές ουσίες, πρέπει να αναγράφεται η προειδοποίηση: «Περιέχει αρωματικές ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες», λέει ο Σύνδεσμος.

«Απομακρύνουμε, από το παιδί μας, αμέσως, τις συσκευασίες των παιχνιδιών. Πλαστικές ταινίες, περιτυλίγματος, αφρός, συνδετήρες, κ.λπ. μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό, σε ένα παιδί», αναφέρει ακόμη.

Συστήνει και όπως αποφεύγονται παιχνίδια με αιχμηρές άκρες ή γωνίες.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών καλεί όλους τους γονείς να επιδεικνύουν λογική και υπευθυνότητα κατά την επιλογή παιχνιδιών. «Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι ύψιστη προτεραιότητα», αναφέρει.

Σε περίπτωση εντοπισμού ελαττωματικών ή επικίνδυνων παιχνιδιών, ο Σύνδεσμος καλεί τους καταναλωτές όπως ενημερώνουν το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στο 1429 ή τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Πηγή: ΚΥΠΕ