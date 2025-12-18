Διαμαρτυρία προς τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ιράν εξέφρασε η Τεχεράνη σε σχέση με την αναφορά στην κοινή δήλωση Κύπρου-Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στα νησιά Greater Tunb, Lesser Tunb και Abu Musa, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν (IRNA).

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάλεσε την Τρίτη τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τεχεράνη Πέτρο Νακούζη, στον οποίο ο Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών και Γενικός Διευθυντής για τον Περσικό Κόλπο, Μοχάμαντ Αλιμπέκ, «μετέφερε επίσημα την έντονη διαμαρτυρία του Ιράν».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με το IRNA, ο Ιρανός αξιωματούχος «τόνισε ότι τα τρία νησιά Abu Musa, Greater Tunb και Lesser Tunb αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εδάφους του Ιράν, τονίζοντας ότι η ιστορική, αδιαμφισβήτητη και αποτελεσματική κυριαρχία του Ιράν επί των νησιών είναι πέραν πάσης αμφιβολίας».

Αναφερόμενος στην κατ' αρχήν θέση του Ιράν περί μη παρέμβασης στα κυριαρχικά και εδαφικά ζητήματα άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, ο κ. Αλιμπέκ «κάλεσε την κυπριακή κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για να διορθώσει αυτό που χαρακτήρισε ως σοβαρό λάθος και να απόσχει από την επανάληψη τέτοιων ενεργειών στο μέλλον», σημειώνει το IRNA.

Σημειώνεται ότι στην κοινή διακήρυξη Κύπρου και ΗΑΕ, στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Λευκωσία του Προέδρου των ΗΑΕ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν, η Κυπριακή Δημοκρατία επαναβεβαίωσε τη σταθερή της στήριξη στην κυριαρχία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ιδίως σε ό,τι αφορά τα τρία νησιά Greater Tunb, Lesser Tunb και Abu Musa τα οποία βρίσκονται στα Στενά του Ορμούζ. Οι δύο Πρόεδροι επανέλαβαν τις κοινές δηλώσεις ΕΕ-Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, καλώντας το Ιράν να τερματίσει την κατοχή των εν λόγω νησιών, η οποία συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας των ΗΑΕ και των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Τόνισαν δε τη στήριξή τους σε ειρηνική διευθέτηση της διαφοράς μέσω διμερών διαπραγματεύσεων ή παραπομπής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Πηγή: ΚΥΠΕ