Στους δρόμους κατέβηκαν οι αγρότες σε διάφορες επαρχίες, πραγματοποιώντας κινητοποιήσεις με τρακτέρ.

Οι αγρότες κινούνται οργανωμένα προς το Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία, όπου προτίθενται να επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

Στη συνέχεια, η πορεία θα καταλήξει στο Σπίτι της Ευρώπης, όπου θα παραδοθεί επιστολή προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μέλη της Αστυνομίας θα βρίσκονται επιτόπου προς διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της διαμαρτυρίας και διευκόλυνση των οδηγών.