Η Αστυνομία, στα πλαίσια της συνεργασίας της με το κοινό, καλεί όλο τον φίλαθλο κόσμο, που θα παρευρεθεί την Κυριακή 21/12/2025 (έναρξη ώρα 19:00), στον ποδοσφαιρικό αγώνα στα πλαίσια της 15ης αγωνιστικής της Α΄ φάσης του πρωταθλήματος 2025-2026, μεταξύ των ομάδων ΠΑΦΟΣ F.C – ΑΠΟΕΛ, να εκδηλώνεται με αθλητοπρέπεια και σεβασμό.

Προτρέπονται οι φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα να προσέλθουν στο Στάδιο έγκαιρα για αποφυγή τυχόν δικής τους ταλαιπωρίας. Οι είσοδοι του Σταδίου θα ανοίξουν για το κοινό η ώρα 17:30 .

Ανακοινώνεται ότι

ΠΑΦΟΣ F . C

Οι φίλαθλοι της ομάδας της Πάφος F.C θα καταλάβουν τις δυτικές κερκίδες του Σταδίου. Ως εκ τούτου προτρέπονται οι οπαδοί που θα εισέλθουν στις πιο πάνω κερκίδες να σταθμεύσουν τα οχήματα τους στο Δυτικό χώρο στάθμευσης.

Κατά την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, θα λειτουργήσουν τα βόρεια ταμεία για τους φιλάθλους της Πάφος F.C. Τα ταμεία θα ανοίξουν η ώρα 17:30.

ΑΠΟΕΛ

Οι φίλαθλοι της ομάδας του ΑΠΟΕΛ θα καταλάβουν τις ανατολικές κερκίδες του Σταδίου. Ως εκ τούτου προτρέπονται οι οπαδοί που θα εισέλθουν στις πιο πάνω κερκίδες να σταθμεύσουν τα οχήματα τους στην ανατολική πλευρά του σταδίου.

Επιπρόσθετα, οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ προ τρέπονται να χρησιμοποιήσουν μέρος του χώρου στάθμευσης βόρεια του Σταδίου, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα.

Για τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ δεν θα υπάρξει πώληση εισιτηρίων στο στάδιο.

Τονίζεται σε όλους ότι:

Απαγορεύεται αυστηρώς η μεταφορά στο γήπεδο φωτοβολίδων, κροτίδων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων.

Απαγορεύεται η μεταφορά πανό πολιτικού, υβριστικού ή άλλου προκλητικού περιεχομένου και ενδυμάτων με πολιτικά σύμβολα.

Απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων στον περιβάλλον χώρο, στους τοίχους του Σταδίου και οπουδήποτε αλλού.

Απαγορεύεται η είσοδος φιλάθλων εντός του Σταδίου, έχοντας στην κατοχή τους σακίδια ώμου και τα προστατευτικά κράνη των μοτοσικλετών τους.

Το σκαρφάλωμα στα κάγκελά του Σταδίου δεν επιτρέπεται.

Οποιοσδήποτε δεν ακολουθεί τους πιο πάνω κανόνες μπορεί να εκδιωχτεί από το Στάδιο χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να έχει καμία νομική απαίτηση έναντι των αρχών του Σταδίου ακόμα και αν κατέχει νόμιμο εισιτήριο. Επίσης κινδυνεύει να συλληφθεί και να του επιβληθεί αυστηρό χρηματικό πρόστιμο.

Για τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ το σημείο συλλογής αντικειμένων είναι τα ανατολικά Ταμεία και για τους οπαδούς της Πάφος F.C τα Δυτικά Ταμεία.

Όσον αφορά τη στάθμευση των οχημάτων πάνω στον κυκλικό κόμβο και στα ερείσματα των δρόμων στην γύρω περιοχή του σταδίου, απαγορεύεται και οι παραβάτες θα καταγγέλλονται.

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Αστυνομία Πάφου μπορεί να τηλεφωνεί στον αριθμό 26806060.

Επισημαίνεται ότι η Αστυνομία βρίσκεται στους αθλητικούς χώρους για την προστασία των φιλάθλων. Διευκρινίζεται επίσης ότι θα βρίσκεται στη γύρω περιοχή του Σταδίου Στ. Κυριακίδης για παροχή τροχαίων διευκολύνσεων στο κοινό, τόσο κατά την προσέλευση, όσο και κατά την αποχώρησή τους.