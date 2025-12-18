Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απάτης μέσω διαδικτύου και απόσπασης χρηματικού ποσού, συνελήφθη σε ευρωπαϊκή χώρα, δυνάμει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης άντρας ηλικίας 41 ετών, κάτοχος ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Η σύλληψη του 41χρονου προέκυψε μετά από συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, μετά από καταγγελία 71χρονου κάτοικου της επαρχίας Αμμοχώστου, που έγινε κατά τον Δεκέμβριο του 2021.

Συγκεκριμένα, κατά τον Ιούλιο του 2021, ο 71χρονος είχε προβεί σε παραγγελία εξαρτημάτων φορτηγών από εταιρεία σε ευρωπαϊκή χώρα. Ο 41χρονος παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος της εν λόγω εταιρείας και ζήτησε από τον παραπονούμενο όπως τα χρήματα να αποσταλούν σε άλλο λογαριασμό από εκείνο της εταιρείας, με αποτέλεσμα τα χρήματα να καταλήξουν σε λογαριασμό σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Εναντίον του 41χρονου συλληφθέντα είχε εκδοθεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης και στη συνέχεια, ευρωπαϊκό και διεθνές ένταλμα. Αυτός συνελήφθη σε ευρωπαϊκή χώρα τον Απρίλιο του 2025 δυνάμει του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και άρχισε η διαδικασία έκδοσης του στην Κύπρο.

Ο 41χρονος παραδόθηκε χθες βράδυ στις Κυπριακές Αρχές στο αεροδρόμιο Λάρνακας όπου επανασυνελήφθη βάσει του δικαστικού εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε εναντίον του και τέθηκε υπό κράτηση.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.