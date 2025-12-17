Στόχος μας είναι η ενίσχυση της συλλογικής ετοιμότητας και της κυβερνοανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ Νικόδημος Δαμιανού.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Υφυπουργείου, ο κ. Δαμιανού μιλούσε, τη Δευτέρα, στη συνάντηση Ενδιαφερόμενων Φορέων και Αρχών στον Χώρο της Κυβερνοασφάλειας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, στη Λευκωσία.

«Στον κυβερνοχώρο δεν υπάρχουν πλέον «μικροί» και «μεγάλοι» στόχοι. Κάθε ψηφιακή υποδομή, κάθε οργανισμός, κάθε δημόσια υπηρεσία είναι δυνητικά εκτεθειμένοι», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι επιπτώσεις «επηρεάζουν την οικονομική σταθερότητα, την εθνική ασφάλεια, τη λειτουργία του κράτους και, τελικά, την εμπιστοσύνη των πολιτών και επιχειρήσεων, με συνεπακόλουθες συνέπειες σε θέματα επενδύσεων και ανάπτυξης».

Παράλληλα, είπε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και ο υβριδικός πόλεμος καθιστούν τον κυβερνοχώρο πεδίο στρατηγικού ανταγωνισμού και επιρροής. «Η κυβερνοασφάλεια είναι ζήτημα που ξεφεύγει των εθνικών γεωγραφικών ορίων του κάθε κράτους», ανέφερε.

«Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση. Αντιθέτως, κινείται μέσα στις ίδιες πιέσεις και προκλήσεις που αντιμετωπίζει και ο υπόλοιπος πλανήτης», επεσήμανε ο κ. Δαμιανού.

Την ίδια στιγμή, συνέχισε, «είναι θετικό ότι η χώρα μας κατατάσσεται πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δείκτες κυβερνοασφάλειας». Εντούτοις, όπως είπε, «κανένας δείκτης – όσο θετικός κι αν είναι – δεν πρέπει να μας οδηγεί σε εφησυχασμό· ιδίως σήμερα, όπου οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η εκθετική ισχύς και εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης μεταβάλλουν διαρκώς το τοπίο των απειλών, απαιτώντας από όλους μας μεγαλύτερη ετοιμότητα και συνεχή δράση». Η ΤΝ, σημείωσε, «ουσιαστικά βάζει στα χέρια των πολλών τη δύναμη και τεχνολογία που υπήρχε στα χέρια των λίγων».

«Ως Κυβέρνηση, αντιμετωπίζουμε την κυβερνοασφάλεια ως βασικό πυλώνα της ψηφιακής μας πολιτικής. Η επιλογή μας είναι ξεκάθαρη: ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς ασφάλεια εξ αρχής (security by design) και χωρίς ολιστική προσέγγιση», υπογράμμισε ο Υφυπουργός Έρευνας.

Ο κ. Δαμιανού ανέφερε πως «η σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στην κυβερνοασφάλεια αντικατοπτρίζεται στον προϋπολογισμό του 2026, όπου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σημαντικοί πόροι αφιερώνονται στην ενίσχυση των μηχανισμών αυτών καθώς και στην πιο έγκαιρη ανίχνευση και αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών».

«Βασικό μέλημά μας είναι βεβαίως η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το ερχόμενο εξάμηνο», τόνισε.

«Παράλληλα συμμετέχουμε ενεργά στις διεργασίες που πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου η κυβερνοασφάλεια αναδεικνύεται σε κορυφαία πολιτική προτεραιότητα», σημείωσε.

«Τον περασμένο Ιούνιο εγκρίθηκε το Σχέδιο Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διαχείριση Κυβερνοκρίσεων, το οποίο ενισχύει τον συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ κρατών-μελών σε τεχνικό, επιχειρησιακό και πολιτικό επίπεδο», είπε ο Υφυπουργός Έρευνας. Παράλληλα, ανέφερε ότι προχωρούν κρίσιμες πρωτοβουλίες όπως η ενίσχυση του ρόλου του ENISA, η εφαρμογή του Cyber Solidarity Act και η καλύτερη ευθυγράμμιση των κανονιστικών πλαισίων NIS2 και Cyber Resilience Act.

«Την περασμένη βδομάδα μαζί με τους ομολόγους μου, στο τελευταίο Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών πριν την ανάληψη της Προεδρίας από τη χώρα μας, συζητήσαμε επίσης πρακτικούς τρόπους ενίσχυσης της συλλογικής μας ανθεκτικότητας αλλά κυρίως διαχείρισης του αντικτύπου που μπορούν να έχουν οι κυβερνοεπιθέσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών», συμπλήρωσε.

«Αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο συνεργασίας θα αποτελέσει και βασικό άξονα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2026», εξήγησε.

«Στόχος μας είναι η ενίσχυση της συλλογικής ετοιμότητας και της κυβερνοανθεκτικότητας της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία κρίσιμων υποδομών και βασικών ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και η διασφάλιση ενός υψηλού και κοινού επιπέδου κυβερνοασφάλειας σε όλα τα κράτη-μέλη», επεσήμανε ο κ. Δαμιανού.

«Στην εντατική και απαιτητική αυτή προσπάθεια, ο ρόλος της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) είναι καθοριστικός. Η ΑΨΑ λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τον συντονισμό, τη χάραξη προτεραιοτήτων και την ενίσχυση της συλλογικής ανθεκτικότητας, αλλά και ως ο εκτελεστικός βραχίονάς μας σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο»,

Πηγή: ΚΥΠΕ