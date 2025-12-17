Το ποσό των 500.000 ευρώ συγκεντρώθηκε χθες στο GALA DINNER του OMONOIA Foundation που πραγματοποιήθηκε στο Pavilion Hall. Το ποσό αυτό, θα αξιοποιηθεί για τις δράσεις του Ιδρύματος το 2026.

Όπως αναφέρει Δελτίο Τύπου, η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς και της αλληλεγγύης, συγκεντρώνοντας φίλους και συνεργάτες του Ιδρύματος.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, το OMONOIA Foundation προχώρησε στην παράδοση δύο αυτοκινήτων για τις καθημερινές ανάγκες της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) και του Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου. Τα οχήματα παρέλαβαν η Πρόεδρος του ΚΥΣΟΑ, Θέμιδα Ανθοπούλου, και η πρόεδρος του Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό, Τασούλα Γεωργιάδου, από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, Σταύρο Παπασταύρου, και τον Country Manager της Novibet, Κωνσταντίνο Ζένιο.

Στον χαιρετισμό του, ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε πως «κάθε εισφορά μετατρέπεται σε πραγματική βοήθεια σε παιδιά, οικογένειες και ανθρώπους που το έχουν ανάγκη σήμερα. Το OMONOIA Foundation δεσμεύεται ότι κάθε ευρώ αξιοποιείται με διαφάνεια και υπευθυνότητα. Στόχος μας είναι να αγκαλιαστεί από όλη την κοινωνία της Κύπρου», είπε.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Θεόδωρος Κρίγγου, επισήμανε τη φιλοσοφία του Ιδρύματος να δίνει δομή και συνέχεια στη διαχρονική προσφορά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, μέσα από πρωτοβουλίες όπως το Dream Green initiative, που δίνει σε παιδιά με σοβαρές δυσκολίες τη δυνατότητα να ζήσουν όνειρα και να αποκτήσουν ελπίδα. Το Ίδρυμα συνεργάζεται επίσης με καταξιωμένους οργανισμούς, όπως ο ΠΑΣΥΚΑΦ, ο Σύνδεσμος Αυτισμού Κύπρου, το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου και άλλα, ενώ έχει χορηγήσει υποτροφίες για την εκπαίδευση και τη στήριξη των νέων.

Η βραδιά περιλάμβανε δημοπρασίες που συντόνισε ο γνωστός καλλιτέχνης Λούης Πατσαλίδης με την ομάδα της σατιρικής εκπομπής Ψαθαρκά, ενώ συμμετείχαν οι καλλιτέχνες Βασίλης Μιχαήλ, Μάριος Στυλιανού και Κωνσταντίνος Γαβριήλ.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με ζωντανές ερμηνείες των τραγουδιστών Σταύρου Κωνσταντίνου και Γιάννη Κρητικού, ενώ τη μουσική επιμέλεια είχε ο DJ Peris, δημιουργώντας μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ