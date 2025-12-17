Εκδήλωση διαμαρτυρίας στη Λευκωσία, προγραμματίζουν για αύριο 18 Δεκεμβρίου, αγροτικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι διαμαρτυρόμενοι από όλες τις επαρχίες, θα συγκεντρωθούν στον χώρο στάθμευσης του Σταδίου ΓΣΠ και του καταστήματος «JUMBO» στη Λευκωσία. Γύρω στις 10.30π.μ. θα πορευθούν προς το Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα επιδώσουν ψήφισμα και ακολούθως θα μεταβούν στο Σπίτι της Ευρώπης, στην οδό Λόρδου Βύρωνος, όπου θα παραμείνουν μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Κατά τη μετάβαση τους από τους χώρους συγκέντρωσης προς το Προεδρικό Μέγαρο, οι διαμαρτυρόμενοι αναμένεται να χρησιμοποιήσουν τις λεωφόρους Ιωσήφ Χατζηισωήφ, Αθαλάσσας και Προεδρικού Μεγάρου. Αντίστοιχα, για τη μετάβαση τους στο Σπίτι της Ευρώπης, αναμένεται να πορευθούν μέσω των λεωφόρων Δημοσθένη Σεβέρη και Λόρδου Βύρωνος.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναμένεται να επηρεαστούν δρόμοι στο κέντρο της Λευκωσίας, ενώ στους υπεραστικούς δρόμους αναμένεται το πρωί της ίδιας μέρας, αυξημένη κίνηση αγροτικών οχημάτων προς Λευκωσία.

Η Αστυνομία θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης, ενώ θα προβεί και σε ρυθμίσεις τροχαίας, για διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της εκδήλωσης και παροχή διευκολύνσεων προς το κοινό. Για τον ίδιο σκοπό, μέλη της Αστυνομίας θα βρίσκονται στις περιοχές διεξαγωγής της διαμαρτυρίας.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.