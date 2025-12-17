Διάταγμα πενθήμερης προσωποκράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον άνδρα, 45 ετών, ο οποίος συνελήφθη χθες, Τρίτη, ως ύποπτος για την υπόθεση διάρρηξης καταστήματος και την κλοπή πανάκριβων τσαντών, αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με το ΤΑΕ Λεμεσού, ο ύποπτος συνελήφθη, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, μετά από επιστημονική μαρτυρία που εξασφαλίστηκε από τεκμήρια που εντοπίστηκαν σε σκηνή, μαζί με τις τσάντες.

Υπενθυμίζεται ότι οι τσάντες, αξίας πέραν των 150 χιλιάδων ευρώ, εντοπίστηκαν σε παρακείμενη πολυκατοικία και εκτιμάται ότι οι δράστες τις είχαν κρύψει με σκοπό να τις μεταφέρουν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ο ύποπτος οδηγήθηκε το πρωί στο δικαστήριο, το οποίο διέταξε την κράτηση του για περίοδο πέντε ημερών, προς διευκόλυνση των αστυνομικών ανακρίσεων, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται για εξασφάλιση στοιχείων για το δεύτερο πρόσωπο που καταγράφεται από τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής.

