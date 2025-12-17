Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, διατηρώντας γενικά καλές καιρικές συνθήκες με κυρίως αίθριο καιρό και θερμοκρασίες πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως ασθενείς έως μέτριοι.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 και τοπικά μέχρι μέτριοι 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμΠούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και την Κυριακή πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα τα οποία είναι πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.