Με πέντε μετάλλια επέστρεψε την Τρίτη η Κυπριακή αποστολή που συμμετείχε για πρώτη φορά στους Πανελλήνιους Αγώνες Ιππασίας, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στην Αθήνα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Δανάη, η Μαίρη και ο Αναστάσιος έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και κέρδισαν όχι μόνο τις εντυπώσεις αλλά και 2 χρυσά, 2 αργυρά και 1 χάλκινο μετάλλιο στα αγωνίσματα του Dressage και του English Equitation.

Όπως σημειώνεται, η ένταξη του αθλήματος στα προγράμματα των Ειδικών Ολυμπιακών Κύπρου πριν 3 χρόνια αποδίδει καρπούς και αυτό είναι μόνο η αρχή.

Πηγή: ΚΥΠΕ