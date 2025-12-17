Δεν θα προσμετρώνται οι απουσίες μαθητών/τριών λόγω της εξαγγελθείσας στάσης εργασίας των μελών των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου, από τις 07:30 π.μ. μέχρι τις 9:05 π.μ. για τα μέλη της ΠΟΕΔ, και από τις 07:30 π.μ. μέχρι τις 9:00 π.μ., για τα μέλη της ΟΕΛΜΕΚ.

Τα σχολεία Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, θα λειτουργήσουν κανονικά και θα ληφθούν παρουσίες, και όσοι/ες θα έχουν μάθημα Γενικής Εκπαίδευσης με καθηγητές που είναι μέλη της ΟΕΛΜΕΚ κατά τις δύο πρώτες περιόδους θα απασχοληθούν δημιουργικά, ανάλογα με το πρόγραμμα της κάθε Σχολής.

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), σε ανακοίνωση του "με γνώμονα την ασφάλεια και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των μαθητών/ριών", αναφέρει ότι οι γονείς/κηδεμόνες θα έχουν την ευθύνη για τη μεταφορά των παιδιών τους στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία στις 9:05 και στα Γυμνάσια και Λύκεια στις 9:00 π.μ., καθώς δεν θα πραγματοποιηθούν τα πρωινά δρομολόγια των λεωφορείων.

Επισημαίνει ότι τα δρομολόγια προς τα Ειδικά Σχολεία θα πραγματοποιηθούν και θα μεταφερθούν τα παιδιά στα σχολεία τους στις 9:05 π.μ.

Σε ό,τι αφορά στη μεταφορά των παιδιών με ταξί στις Ειδικές Μονάδες Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, το Υπουργείο αναφέρει ότι θα πρέπει οι γονείς/κηδεμόνες να επικοινωνήσουν με τον/την οδηγό ταξί, ώστε να διευθετηθεί η μεταφορά του παιδιού τους στις 9:05 π.μ. και όχι στις 7:30 π.μ.

Αναμένεται, σημειώνει, ότι μετά το πέρας της απεργίας, όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

Αναφέρει, επίσης, ότι για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που χρησιμοποιούν λεωφορεία κατά την αναχώρησή τους από το σχολείο, θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Σε ό,τι αφορά στα σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας σημειώνει ότι για τη μη προσέλευση των μαθητών/ριών στο σχολείο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, περιλαμβανομένων των Ολοήμερων Σχολείων Ειδικού Ενδιαφέροντος Μέσης Εκπαίδευσης, οι απουσίες θα καταχωρίζονται αλλά δεν θα προσμετρώνται.

«Τα Κοινοτικά Νηπιαγωγεία, τα οποία λειτουργούν σε αίθουσες των Δημόσιων Νηπιαγωγείων ή σε κτήρια των Συμβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισμού ή Δήμων ή Κοινοτήτων, είναι Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, αφού αυτά ιδρύονται και λειτουργούν με βάση τους περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμους του 2019 έως 2025 και επομένως οι νηπιαγωγοί που εργάζονται σε αυτά είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Ως εκ τούτου, οδηγίες για τη λειτουργία τους την ημέρα της στάσης εργασίας των εκπαιδευτικών των δημόσιων νηπιαγωγείων, λαμβάνουν από τους εργοδότες τους (Συνδέσμους Γονέων, Δήμους, Συμβούλια Κοινοτικού Εθελοντισμού). Ανάλογα με τις οδηγίες αυτές, οι γονείς/κηδεμόνες θα ενημερωθούν από τα Κοινοτικά Νηπιαγωγεία για τις προθέσεις του προσωπικού και για τις διευθετήσεις που θα γίνουν αναφορικά με τα παιδιά», προσθέτει.

Σε ό,τι αφορά στα σχολεία Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το Υπουργείο αναφέρει ότι αυτά θα λειτουργήσουν κανονικά και τα πρωινά δρομολόγια προς τις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, θα πραγματοποιηθούν, ώστε να μεταφερθούν οι μαθητές/μαθήτριες στα σχολεία τους πριν τις 7:30 π.μ.

«Ως εκ τούτου, οι μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καλούνται να προσέλθουν κανονικά στη Σχολή τους, όπου θα ληφθούν παρουσίες. Τα μαθήματα Ειδικότητας θα διεξαχθούν κανονικά, ενώ οι μαθητές/μαθήτριες των τμημάτων που θα έχουν μάθημα Γενικής Εκπαίδευσης με καθηγητές που είναι μέλη της ΟΕΛΜΕΚ κατά τις δύο πρώτες περιόδους θα απασχοληθούν δημιουργικά, ανάλογα με το πρόγραμμα της κάθε Σχολής», καταλήγει.