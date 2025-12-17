Παραδέχθηκαν ενοχή ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου, που συνεδρίασε στη Λάρνακα, για το μεγαλύτερο μέρος του κατηγορητηρίου, ο πατριός, 48 ετών και η γυναίκα του, 42 ετών, για τη σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης τεσσάρων παιδιών τους, η οποία αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο.

Αντιμετωπίζουν περισσότερες από 60 κατηγορίες, κάποιες εκ των οποίων επισύρουν μέχρι και διά βίου φυλάκιση.

Ανάμεσά τους, εκμετάλλευσης σε εργασία και πρόκλησης σωματικής και ψυχικής βλάβης.

Επιπρόσθετα, ο 48χρονος παραδέχθηκε ενοχή και στην κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης του ενός κοριτσιού, του οποίου είναι ο πατριός του.

Πηγή: ΡΙΚ