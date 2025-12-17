Γρήγορη ανάρρωση στα παιδιά που νοσηλεύονται τις μέρες των εορτών ευχήθηκε ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα το πρωί στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ στη Λευκωσία, με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Σε δηλώσεις του πριν την παράδοση δώρων στα παιδιά ο Υπουργός είπε ότι «αυτές τις γιορτινές ημέρες, μέρες αγάπης και προσφοράς οι σκέψεις μας είναι κοντά στα παιδάκια που νοσηλεύονται και στις οικογένειες τους».

Ο κ. Χαραλαμπίδης συνεχίζοντας είπε ότι «βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να ανταλλάξουμε ευχές και να προσφέρουμε ένα συμβολικό δωράκι, αλλά για να τους πούμε κυρίως ότι αυτές τις γιορτινές ημέρες δεν είναι σε καμιά περίπτωση μόνοι τους».

«Εύχομαι στα παιδάκια που νοσηλεύονται γρήγορη νοσηλεία στις οικογένειες τους που τα στηρίζουν κουράγιο και δύναμη και σε αυτούς που καλωσορίζουν ένα νέο μέλος στην οικογένειά τους, υγεία και χαρά», πρόσθεσε.

Εξέφρασε ακόμα τις ευχαριστίες του στο ιατρικό, νοσηλευτικό, υποστηρικτικό και παραϊατρικό προσωπικό τόσο στο Μακάρειο Νοσοκομείο όσο και σε όλα τα νοσηλευτήρια της Κύπρου για την αφοσίωση και την ανθρωπιά τους και ευχήθηκε Καλές Γιορτές.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι είναι το πρώτο νοσηλευτήριο που επισκέπτεται μετά από την ανάληψη των καθηκόντων του ο Υπουργός είπε ότι «έχω ήδη συναντηθεί με τον ΟΚΥπΥ και έχουμε προγραμματίσει επισκέψεις σε όλα τα νοσηλευτήρια».

«Θα ξεκινήσω από τα νοσηλευτήρια της υπαίθρου και ακολούθως θα δω όλα τα νοσηλευτήρια της Κύπρου», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση αν υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με το θέμα που προέκυψε με ιδιωτικό νοσηλευτήριο, που αντιμετωπίζει θέμα υποστελέχωσης και την επιστολή του Υπουργείου Υγείας επί του θέματος, ο Υπουργός είπε ότι στις 13.00 θα γίνει συνάντηση για το θέμα και θα εκπροσωπηθούν και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Σε δηλώσεις του ο Ρομπέρτος Καραχάννας, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, καλωσόρισε τον Υπουργό στο Μακάριο ευχόμενος καλή αρχή στα νέα του καθήκοντα, λέγοντας παράλληλα ότι, είναι ένα δύσκολο και απαιτητικό Υπουργείο, ενώ σημείωσε ότι «εμείς θα είμαστε κοντά του, θα είμαστε δίπλα του να βοηθήσουμε να αναβαθμίσουμε περαιτέρω τις υπηρεσίες και την φροντίδα που δίνουμε στους συνανθρώπους μας».



Πηγή: ΚΥΠΕ