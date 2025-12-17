Στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» φιλοξενήθηκε η Πρόεδρος της Σχολικής Εφορίας, Γιάννα Νικολάου, η οποία μίλησε για την εικόνα που παρουσιάζουν τα σχολεία το τελευταίο διάστημα, τα μέτρα φύλαξης που εφαρμόζονται, αλλά και τον επιτυχημένο συντονισμό με την Αστυνομία.

Περιορισμένα περιστατικά μετά το Πάσχα

Σημαντική βελτίωση καταγράφεται στο μέτωπο των βανδαλισμών στα σχολεία, σύμφωνα με την Πρόεδρο της Σχολικής Εφορίας. Όπως ανέφερε, μετά το Πάσχα τα περιστατικά ήταν ελάχιστα και αφορούσαν κυρίως μεμονωμένες κλοπές, φαινόμενο που, όπως σημείωσε, παρατηρείται γενικότερα.

Οι βανδαλισμοί σε σχολικές μονάδες – όπως φθορές και σπασίματα – έχουν περιοριστεί αισθητά, με τα μοναδικά περιστατικά να αφορούν την αναγραφή συνθημάτων. «Είναι βέβαια καταδικαστέο, αλλά πρόκειται για τη μικρότερη δυνατή ζημιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ούτε κατά την περίοδο του Πάσχα καταγράφηκαν σοβαρές φθορές.

Κάμερες σε 12 σχολεία της πόλης

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης. Όπως εξήγησε η κα. Νικολάου, από την προηγούμενη χρονιά είχαν τοποθετηθεί κάμερες σε τέσσερα σχολεία της πόλης. Το πρόγραμμα επεκτείνεται, καθώς ήδη έχουν εγκατασταθεί κάμερες σε ακόμη τρία σχολεία, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την τοποθέτησή τους σε άλλα τρία.

Παράλληλα, πέντε επιπλέον σχολεία βρίσκονται στο στάδιο της προσφοράς. «Συνολικά μιλάμε για δώδεκα σχολεία, τα οποία πολύ σύντομα θα είναι όλα πλήρως καλυμμένα», ανέφερε, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την πρόοδο του έργου.

Ολονύκτιες περιπολίες: ένα επιπλέον μέτρο ασφάλειας

Αναφερόμενη στο θέμα των ιδιωτικών φυλάκων και των νυχτερινών περιπολιών, η Πρόεδρος της Σχολικής Εφορίας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για νέο μέτρο. Όπως είπε, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια από όλες τις σχολικές εφορίες μέσω ετήσιου διαγωνισμού.

«Οι περιπολίες είναι ένα μέτρο που βοηθάει πάρα πολύ. Όταν υπάρχει φύλακας που περνά δύο, τρεις ή και πέντε φορές τη νύχτα από τα σχολεία, λειτουργεί αποτρεπτικά», σημείωσε, προσθέτοντας ότι σε συνδυασμό με τις κάμερες ενισχύεται σημαντικά η ασφάλεια των σχολικών χώρων.

Καμία ζημιά στις 13 Οκτωβρίου στη Λάρνακα

Ιδιαίτερη μνεία έκανε η κ. Νικολάου στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο και στη 13η Οκτωβρίου, ημέρα που, όπως ανέφερε, συνδέεται με επεισόδια και ενέργειες κατά της αστυνομίας. Παρά τους φόβους, στη Λάρνακα δεν σημειώθηκε καμία ζημιά σε σχολεία.

Όπως εξήγησε, αυτό οφείλεται στον έγκαιρο και αποτελεσματικό συντονισμό ανάμεσα στη Σχολική Εφορία, την Αστυνομία και το αρμόδιο γραφείο του Υπουργείου Παιδείας. «Υπήρξε σχέδιο δράσης από την Αστυνομία και εμείς τοποθετήσαμε φύλακες έξω από τα σχολεία εκείνο το βράδυ. Έγινε πραγματικά καταπληκτική δουλειά», τόνισε.

Κλείνοντας, εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς την Αστυνομία για τη συνεργασία και τη στήριξη, σημειώνοντας πως «αν δει κανείς τι θα μπορούσε να είχε συμβεί σε σχέση με το τι τελικά δεν έγινε, καταλαβαίνει πόσο σημαντική ήταν η πρόληψη».





Διαβάστε επίσης: Πρωινό «μπλόκο» στις μεταφορές μαθητών Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης





