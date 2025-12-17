Στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025, η παρουσίαση του βιβλίου του Κούρδου αγωνιστή και πολιτικού κρατουμένου Κενάν Αγιάζ, με τίτλο «Η Ανθρωπότητα θα Επικρατήσει». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης διαβάστηκε μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου, ο οποίος εξήρε το έργο και το συμβολισμό του.

Ο Αρχιεπίσκοπος χαρακτήρισε την έκδοση του βιβλίου, που γράφτηκε μέσα από τις φυλακές, «πράξη θάρρους και αξιοπρέπειας», υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και η φυλάκιση δεν μπορεί να φιμώσει έναν άνθρωπο που προσωποποιεί τον αγώνα ενός ολόκληρου λαού. Όπως σημείωσε, το έργο αναδεικνύει με έντονο τρόπο τον αγώνα των Κούρδων για ελευθερία και δικαιώματα.

Αναφερόμενος στο διεθνές περιβάλλον, τόνισε ότι το βιβλίο φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα δημοκρατικών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φωτίζοντας –όπως ανέφερε– τον αυταρχισμό του τουρκικού κράτους και τη «τραγική αλλά και ηρωική» διάσταση του κουρδικού αγώνα. Υπενθύμισε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αναφαίρετα και οικουμενικά, ανεξάρτητα από φυλή ή θρησκεία, και αποτελούν ευθύνη όλων να τα υπερασπίζονται.

Στο μήνυμά του, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου συνέδεσε τον αγώνα του κουρδικού λαού με το κυπριακό ζήτημα, υπενθυμίζοντας τη συνεχιζόμενη, εδώ και 51 χρόνια, κατοχή μεγάλου μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία και τις διαρκείς παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως σημείωσε, ο αγώνας των Κούρδων αποτελεί υπενθύμιση και του αγώνα του κυπριακού λαού για απαλλαγή από την κατοχή.

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι η ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι προνόμια αλλά αξίες που κατακτώνται με αγώνες και θυσίες, καλώντας σε έμπρακτη αλληλεγγύη προς όλους όσοι υπερασπίζονται την ελευθερία τους. Συνεχάρη τον Κενάν Αγιάζ για την έκδοση του βιβλίου και του ευχήθηκε το όραμά του για την ελευθερία του κουρδικού λαού να γίνει σύντομα πραγματικότητα.