Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τη λειτουργία της βιομηχανικής Αγίου Αθανασίου και να δώσουμε λύσεις στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, προσθέτοντας ότι περί το τέλος του 2026 αναμένεται να προσφοροδοτηθεί η Α’ φάση για τον βόρειο παρακαμπτήριο.

Ο κ.Βαφεάδης επισκέφτηκε, το απόγευμα της Τρίτης, το Σύνδεσμο Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου (ΣΥΒΙΑΑ), όπου εξέτασε θέματα που άπτονται του κυκλοφοριακού προβλήματος που αντιμετωπίζει η περιοχή, διαβεβαιώνοντας πως το Υπουργείο του, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο, προσπαθεί να δώσει λύσεις μέσα από έργα.

Ειδικότερα για το θέμα δημιουργία δεύτερης εισόδου/εξόδου της βιομηχανικής στα ανατολικά, ο Υπουργός υπενθύμισε πως είναι δέσμευση της Κυβέρνησης η υλοποίηση του έργου και τα σχέδια είναι έτοιμα. Σημείωσε δε πως, εάν το απαιτούμενο κονδύλι δεν είναι διαθέσιμο από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, «θα δω το θέμα με το Υπουργικό Συμβούλιο για να δοθούν τα χρήματα από το Υπουργείο Οικονομικών».

Αναφερόμενος στις ανησυχίες του Συνδέσμου για εντονότερο κυκλοφοριακό πρόβλημα από ενδεχόμενη ανάπτυξη mall στην περιοχή, υπέδειξε ότι οι όροι που έχει επιβάλει Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, προϋποθέτει ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση θα παραμείνει στα υφιστάμενα επίπεδα «χωρίς να λέμε ότι είναι ικανοποιητικά τα σημερινά δεδομένα».

Στη σύσκεψη, μεταξύ άλλων, τέθηκε και το ενδεχόμενο εξυπηρέτησης των εργαζομένων με την λειτουργία διαδρομής Park & Ride, με τον Υπουργό να δηλώνει πως θα εξετάσει το θέμα με την Εταιρεία Μεταφοράς Επιβατών Λεμεσού «γιατί αν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε, αυτό θα είναι όφελος για τους ιδίους και για την πόλη γενικά».

Ερωτηθείς σχετικά με το θέμα του βόρειου παρακαμπτήριου ο Αλέξης Βαφεάδης ανέφερε πως «έχει πάρει την πορεία υλοποίησης και εκτιμούμε ότι, περί το τέλος του 2026, θα προσφοροδοτηθεί το μέρος της Ευαγόρα Λανίτη».

«Προχωρεί, από το Δήμο Κουρίου, η πλευρά του Ύψωνα και ωριμάζουν τα έργα και στις άλλες περιοχές, έχουμε τροχοδρομήσει όλη την διαδρομή του βόρειου παρακαμπτηρίου, ξεκινώντας από την Ευαγόρα Λανίτη και μετά θα ακολουθήσουν και οι άλλες», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΣΥΒΙΑΑ, Βάσος Δημητριάδης, εξέφρασε την ικανοποίηση του από την θετική, όπως είπε, ανταπόκριση του Υπουργού και την συνεργασία που υπάρχει.

«Με την παρέμβαση του ΠτΔ και του Υπουργού είμαστε ένα βήμα πριν την υλοποίηση της δεύτερης εισόδου/εξόδου κινδύνου για την οποία υπήρχε ευαισθητοποίηση, καθώς πρόκειται για θέμα ασφάλειας» είπε.

Υπογραμμίζοντας τον προβληματισμό από τη δημιουργία mall στην περιοχή, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα επιβεβαιωθούν οι διαβεβαιώσεις που δόθηκαν, πως το κυκλοφοριακό πρόβλημα δεν θα οξυνθεί.

Τέλος, ο κ.Δημητριάδης εξέφρασε την ικανοποίηση του από την ενημέρωση πως υπάρχει σχεδιασμός για δημιουργία εισόδου στην βιομηχανική περιοχή Αγίου Αθανασίου και από τον παρακαμπτήριο, κάτι που ο Σύνδεσμος εισηγήθηκε σήμερα. «Αυτό θα βελτιώσει πολύ το κυκλοφοριακό όσον αφορά στην είσοδο στη βιομηχανική περιοχή», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ