Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΙΓΜΑ φιλοξενήθηκαν ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, και ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, με αφορμή τη δίωρη στάση εργασίας των εκπαιδευτικών και την αναστάτωση που αυτή θα προκαλέσει σε χιλιάδες οικογένειες.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ υπερασπίστηκε τη στάση εργασίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. «Μέσα σε νόμιμα πλαίσια, αυτό που προβλέπεται από το Σύνταγμα είναι η άσκηση του δικαιώματος στην απεργία», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν οι εκπαιδευτικοί προχώρησαν ακόμη και σε πολυήμερες απεργίες. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «τη δεκαετία του ’60 και του ’70 έγιναν απεργίες 15 και 30 ημερών και η παιδεία άντεξε και προχώρησε. Σήμερα μιλάμε για δύο ώρες στάση».

Απαντώντας στις επικρίσεις ότι το βάρος μεταφέρεται στους γονείς, ο κ. Ταλιαδώρος υποστήριξε ότι η ευθύνη βαραίνει το κράτος. «Ας μην κλαίει το Υπουργείο μόνο για τις δύο ώρες στάσης εργασίας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θα έπρεπε να είχαν ληφθεί μέτρα ώστε «να μεταφερθούν οι μαθητές στα σχολεία τους γύρω στις 9:00 αντί στις 7:30». Όπως τόνισε, «όλες κι όλες μιλάμε για ενενήντα λεπτά, ας μην το μεγαλοποιούμε».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ζήτημα των σχολικών λεωφορείων. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή, από το Υπουργείο Μεταφορών επιβεβαιώθηκε την τελευταία στιγμή ότι θα υπάρξουν δρομολόγια μόνο προς τις τεχνικές σχολές. Ο κ. Ταλιαδώρος χαρακτήρισε το γεγονός «αδιανόητο», λέγοντας ότι «τα λεωφορεία από τις 7:30 μέχρι τις 9:00 δεν θα κάνουν απολύτως τίποτα», ενώ αποκάλυψε ότι εταιρεία λεωφορείων είχε αποταθεί από το πρωί στο Υπουργείο Μεταφορών χωρίς να λάβει απάντηση.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης αναγνώρισε το δικαίωμα των εκπαιδευτικών στην απεργία, ξεκαθαρίζοντας ότι «κανένας δεν αμφισβητεί το συνταγματικό δικαίωμα στην απεργία και ούτε πρέπει να το αμφισβητεί». Την ίδια ώρα, όμως, υπογράμμισε το μεγάλο κοινωνικό κόστος που επωμίζονται οι οικογένειες, σημειώνοντας ότι «δεν μπορούμε να εξαναγκάσουμε έναν εργαζόμενο γονέα να εγκαταλείψει τη δουλειά του για να μεταφέρει τα παιδιά στο σχολείο».

Όπως ανέφερε ο κ. Κωνσταντίνου, υπήρξε επικοινωνία με τα Υπουργεία Παιδείας και Μεταφορών, ενώ αναμένεται ανακοίνωση για τη διευθέτηση των απουσιών. «Οι απουσίες θα καταγραφούν, αλλά δεν θα προσμετρήσουν», διευκρίνισε, ώστε «να μην τιμωρηθούν τα παιδιά για κάτι που δεν εξαρτάται από τα ίδια ή τις οικογένειές τους». Παράλληλα, επισήμανε ότι «το 55% των μαθητών στη μέση εκπαίδευση χρησιμοποιεί το λεωφορείο ως βασικό μέσο μεταφοράς», γεγονός που καθιστά το πρόβλημα ιδιαίτερα σοβαρό.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στο νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, το οποίο αναμένεται να τεθεί τη Δευτέρα ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής. Ο κ. Ταλιαδώρος επεσήμανε ότι «κάναμε νομοθεσία για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και ακόμα δεν έχουμε κριτήρια», υπενθυμίζοντας ότι η Βουλή επέστρεψε τρεις φορές το πλαίσιο στο Υπουργείο Παιδείας ζητώντας βελτιώσεις.

Ως θετικό στοιχείο ανέδειξε τη διαμορφωτική αξιολόγηση εντός της σχολικής μονάδας, εκφράζοντας όμως έντονες επιφυλάξεις για την εμπλοκή των επιθεωρητών. «Ας αφήσουμε τον επιθεωρητή μόνο στην αριθμητική αξιολόγηση», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι διαφορετικές προσεγγίσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε συγκρούσεις στην πράξη.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ αναφέρθηκε στο πλήγμα που δέχεται το κύρος των εκπαιδευτικών μέσα από δημόσιες δηλώσεις που τους απαξιώνουν. «Όταν λιδορούν τους εκπαιδευτικούς, στο τέλος είναι την παιδεία που υπονομεύουν», είπε, σημειώνοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις μεταφέρονται ακόμη και μέσα στις σχολικές αίθουσες. Από την πλευρά του, ο κ. Κωνσταντίνου εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία ότι «με διάλογο μπορούν να γεφυρωθούν οι διαφορές», υπογραμμίζοντας πως «η παιδεία χρειάζεται ηρεμία και συνεννόηση, όχι διαρκή αντιπαράθεση».