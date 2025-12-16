Σφοδρά πυρά κατά του Φειδία Παναγιώτου και του Οδυσσέα Μιχαηλίδη εξαπέλυσε ο Χριστόφορος Τορναρίτης στο podcast Τσουρούλλης Unsenscored, λέγοντας πως ευρωβουλευτής και ο τέως γενικός ελεγκτής είναι η αιτία που κατεβαίνει στην πολιτική. Με εξίσου σκληρά λόγια αναφέρεται και στον Δημοκρατικό Συναγερμό κατηγορώντας τα μέλη του για προσωπικές ατζέντες.

Ο επιχειρηματίας Χριστόφορος Τορναρίτης μίλησε στο Χρύσανθο Τσουρούλλη και στο podcast Τσουρούλλης Uncensored, μιλώντας για το κίνημα που δημιούργησε.



Το «Σήκου πάνω» εν και τώρα που το ξεκίνησα, έχει τωρά 15 χρόνια, που μια σελίδα στο facebook. Στη συνέχεια είπε ότι «ένας από τους κυριότερους λόγους, που το έκαμα, είναι ότι νιώθω και τύψεις που έφερα τούντο Φειδία μες στην πολιτική και δεύτερο νιώθω ότι με τον άλλον πόλο παράνοιας, που ακούει στο όνομα του Οδυσσέα, τούτοι οι δυο μαζί, αν προχωρήσουν, η Κύπρος εννά βρεθεί σε πολλά δύσκολα μονοπάτια.



«ΦΕΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ - ΡΟΥΣΦΕΤΤΙ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ»



Ο τέως Ελεγκτής και ο άλλος είναι ο Φειδίας. Είναι διεφθαρμένοι και οι δυο, ο ένας έπιασε τέσσερις πέντε προαγωγές με ρουσφέτι του ΔΗΚΟ για να ανελιχθεί στην καριέρα του αποδεδειγμένα και στη συνέχεια από μηχανικός βρέθηκε να είναι, πάλι με ρουσφέτι, ο δε άλλος, ο Φειδίας, έχει στην κατοχή του ένα budget γύρω στις 60 χιλιάδες ευρώ που την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία, τούτα τα λεφτά κανονικά είναι για την Κύπρο».

Ωστόσο, δήλωσε πως για την ώρα δεν προτίθεται να ηγηθεί του σχήματος.

«Θέλω να βρω ένα άτομο, το οποίο να με εκπροσωπεί… Να με εμπνέει, να το βάλω, τουλάχιστον σε τούντο στάδιο, ώσπου να καθαρίσω το νου μου, να ηγηθεί τούντης κατάστασης.

Με σκληρά λόγια μίλησε και για τον Δημοκρατικό Συναγερμό.

«Είναι μια κοπέλα τζαμέ, η Αννίτα Πρόεδρος κι έχει που κάτω δέκα-έντεκα από τούντους τους κουφάες, … εν τους ενδιαφέρει η Κύπρος, όλοι έχουν την προσωπική τους ατζέντα.Τούτος εν είμαι εγώ.

Ενώ δήλωσε απαισιόδοξος για το μέλλον της Κύπρου εξαιτίας των πολιτικών που υπάρχουν στο χώρο.







