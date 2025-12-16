Η εκπομπή «Κωδικός 56» άνοιξε χθες βράδυ ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της κοινωνίας μας.

Μαρτυρίες ανθρώπων που κουβαλούν από την παιδική τους ηλικία το βάρος της σεξουαλικής κακοποίησης, από πρόσωπα οικεία και απολύτως έμπιστα.

Ένα επεισόδιο που κατέγραψε τις αδυναμίες του συστήματος προστασίας και έθεσε επιτακτικά ερωτήματα για το αν το κράτος μπορεί να προλάβει το έγκλημα πριν να είναι αργά. Στη συζήτηση και ο χημικός ευνουχισμός παιδεραστών.

Το ρεπορτάζ είναι της Άντρης Χαραλάμπους

Στο επεισόδιο «Σπάζοντας τη Σιωπή», η εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Κωδικός 56» φέρνει στο φως τον απόλυτο εφιάλτη. Tη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από ανθρώπους του στενού οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος. «Κάθε παιδί που κακοποιείται σεξουαλικά, κουβαλά ένα σκοτάδι που δεν το βλέπει κανείς».

Δύο άνθρωποι επιστρέφουν στα παιδικά τους χρόνια και μιλούν για τον τρόμο που βίωσαν.

«Έφτασα σχεδόν 40 χρονών και τότε κατάλαβα ότι ήμουν εγκλωβισμένη στο ίδιο μου το σώμα».

«Το συγκεκριμένο ομαδικό βιασμό τον εβίωσα την ημέρα των γενεθλίων μου όταν έκλεινα τα 17 μου χρόνια».

Η εκπομπή αποκαλύπτει τις σιωπές και τα κενά του συστήματος προστασίας. Περιπτώσεις όπου το κράτος άργησε να δει, να ακούσει, να παρέμβει αφήνοντας παιδιά εκτεθειμένα.

«Και είχαμε παραδείγματα όπου αποκαλύφθηκε κακοποίηση παιδιών και μετά αποκαλύφθηκε ότι βρίσκονταν υπό παρακολούθηση από τις ΥΚΕ. Γιατί;»

Κι ενώ η κοινωνία ζητά πιο αυστηρές ποινές, ακούγεται συχνά και ένας όρος που διχάζει: ο χημικός ευνουχισμός.

Ο Μιχάλης Γιακουμή, βουλευτής της ΔΗΠΑ, έκανε λόγο σχετικά για μια συγγραφή πρόταση νόμου από τον ίδιο, η οποία διέπει χημικό ευνουχισμό επιβολή χημικού ευνουχισμού σε καταδικασθέντες με τη συναίνεση τους.

« Έχω γράψει πρόταση νόμου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, όπου την είδαμε σε πρώτη φάση της αρχικής συζήτησης, επί της αρχής στην Επιτροπή Νομικών.

Αυτή η πρόταση νόμου διέπει χημικό ευνουχισμό επιβολή χημικού ευνουχισμού σε παιδοβιαστές καταδικασθέντες, με τη δική τους συναίνεση όπως υπάρχει σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 11 συγκεκριμένα».

Η Αναστασία Παπαδοπούλου, Τέως Πρόεδρος Συμβουλίου Φωνή, μίλησε επίσης για τη μέθοδο του χημικού ευνουχισμού, αναφέροντας όμως ότι δεν υπάρχει έρευνα που να αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του.

«Ο χημικός ευνουχισμός είναι ιατρική θεραπεία… ακούγεται αποτελεσματικός, αλλά δεν υπάρχει έρευνα που να το αποδεικνύει… είναι ορμόνες, πρέπει να λαμβάνονται κάθε μέρα… αν σταματήσεις μία-δύο μέρες, επανέρχεται η προηγούμενη κατάσταση.» «Στην Αγγλία έγινε μεγάλη έρευνα χωρίς ψυχολογική στήριξη… οδήγησε σε ανικανότητα σεξουαλικής επαφής… αλλά και σε πιο βίαια αδικήματα… ακόμη και σε φόνους.»

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, ένα στα πέντε παιδιά στην Κύπρο έχει δεχτεί σεξουαλική κακοποίηση πριν ενηλικιωθεί.







Διαβάστε επίσης: Λευκωσία: 20χρονη κατήγγειλε βιασμό – Συνελήφθη 28χρονος