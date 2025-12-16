Το συνέδριο «Are We European Now?» αντί για μονολόγους και τεχνοκρατικές αναλύσεις, φέρνει στο ίδιο τραπέζι ακαδημαϊκούς, ακτιβιστές, καλλιτέχνες και πολίτες, δημιουργώντας έναν ζωντανό χώρο όπου η πολιτική συναντά την τέχνη και η εμπειρία συναντά τον θεσμικό λόγο.

Στις 20 Δεκεμβρίου στο ARTos House, θα διεξαχθούν τέσσερα πάνελ συζητήσεων:

1. Ποιανού είναι η Γη, Ποιανού η Φωνή;

Το πρώτο πάνελ, Whose Land, Whose Voice?, εστιάζει στο περιβάλλον ως πεδίο σύγκρουσης δημοκρατίας και εξουσίας. Παρότι η Κύπρος δεσμεύεται από ευρωπαϊκές πολιτικές όπως το δίκτυο Natura 2000, οι αποφάσεις για τη χρήση της γης και την ανάπτυξη συχνά λαμβάνονται χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Ο Κλείτος Παπαστυλιανού και η Ανδρομάχη Σοφοκλέους αναλύουν πώς η περιβαλλοντική διακυβέρνηση αποκαλύπτει το χάσμα ανάμεσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά πλαίσια και την κυπριακή πραγματικότητα.

2. Σώματα, Πεποιθήσεις και Ποιος Αποφασίζει

Το δεύτερο πάνελ, Bodies, Beliefs, and Who Decides, μεταφέρει τη συζήτηση στο πεδίο του σώματος, της εκπαίδευσης και της ταυτότητας. Παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες για ισότητα και προστασία των LGBTQI+ ατόμων, η καθημερινότητα στην Κύπρο συνεχίζει να διαμορφώνεται από συντηρητικές δομές, κοινωνικές σιωπές και έντονες αντιστάσεις.

Ο Κώστας Γαβριηλίδης και η Μαρία Επαμεινώνδα εξετάζουν ζητήματα όπως η σεξουαλική αγωγή, η σωματική αυτονομία και τα όρια της νομικής ισότητας όταν αυτή δεν συνοδεύεται από κοινωνική αποδοχή.

3. Φρούριο ή Σπίτι;

Με τον Γιώργο Χαραλάμπους & τον Νίκο Τριμικλινιώτη

Για τη μετανάστευση, την ταυτότητα και τη μεταβαλλόμενη σχέση της Κύπρου με το ευρωπαϊκό εγχείρημα.

4. Άδεια να Μιλήσω; Νεολαία και Συμμετοχή

Το συνέδριο ολοκληρώνεται με το πάνελ Permission to Speak?, το οποίο θέτει στο επίκεντρο τη νεολαία και το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Σε μια περίοδο όπου η δυσπιστία προς την πολιτική αυξάνεται και οι νόμοι για τις διαδηλώσεις γίνονται αυστηρότεροι, πολλοί νέοι στην Κύπρο νιώθουν ότι η φωνή τους δεν βρίσκει χώρο.

Ο Γιώργος Κουκουμάς και η Χριστιάνα Ξενοφώντος συζητούν για τη νεανική πολιτική συμμετοχή, τα όρια της θεσμικής δημοκρατίας και τους εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης που αναδύονται.

Συντονίστρια όλων των συζητήσεων: Ελένη Αντωνίου, δημοσιογράφος και podcaster.

Μια Ανοιχτή Ερώτηση

Το Are We European Now? δεν προσφέρει εύκολες απαντήσεις. Αντίθετα, επιμένει στην αξία της ερώτησης: πώς μεταφράζονται οι ευρωπαϊκές αξίες στην πράξη; Ποιοι συμμετέχουν στις αποφάσεις; Και ποιοι μένουν ακόμη εκτός;

Σε μια Κύπρο που βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και προσωπικών ιστοριών διχασμού, το συνέδριο λειτουργεί ως χώρος συλλογικού αναστοχασμού. Ένας τόπος όπου η δημοκρατία δεν νοείται μόνο ως θεσμός, αλλά ως καθημερινή, δημιουργική και συχνά διεκδικούμενη πράξη.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.facebook.com/events/3154468711521326

Το έργο EUNITY20 υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης CERV-2024-CITIZENS-REM, σε συνεργασία με τους ABR, YEU Cyprus, SigmaLive και το Πανεπιστήμιο Λεμεσού.