Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως υπέγραψε νέα συμφωνία με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) για τη συνέχιση του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ μηχανισμού στήριξης προς τις τεχνικές επιτροπές για το 2026.

"Με το πρόγραμμα βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εξακολουθεί να παρέχει στήριξη για τη διευκόλυνση της επανένωσης της Κύπρου και, στο πλαίσιο των σχετικών προσπαθειών της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε νέα συμφωνία με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) για τη συνέχιση του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ μηχανισμού στήριξης προς τις τεχνικές επιτροπές για το 2026", αναφέρει ανακοίνωση της Κομισιόν.

Όπως σημειώνει "ο μηχανισμός στήριξης συστάθηκε το 2019 για να στηρίξει και να δώσει τη δυνατότητα στις τεχνικές επιτροπές, που συγκροτήθηκαν από τους δύο ηγέτες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, να υιοθετήσουν παγκύπριες και διακοινοτικές λύσεις για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος των δύο κοινοτήτων".

"Το πρόγραμμα αυτό βρίσκεται πλέον στη δεύτερη φάση του και αποτελεί ένα βασικό χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ που διευκολύνει την αλληλεπίδραση και ενισχύει την εμπιστοσύνη μεταξύ της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Ο μηχανισμός ωφελεί τους πολίτες σε ολόκληρη την Κύπρο, καθώς χρηματοδοτεί διάφορες πρωτοβουλίες, όπως μελέτες σκοπιμότητας, δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων και τη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων σε τομείς όπως η υγεία, η ισότητα των φύλων, το περιβάλλον, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνεται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε επιπλέον 500.000 ευρώ για δραστηριότητες του μηχανισμού στήριξης το 2026. Σε διαβούλευση με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, μεταξύ άλλων και των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, ο μηχανισμός αυτός θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητα των τεχνικών επιτροπών, ενώ παράλληλα θα προάγει την αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ