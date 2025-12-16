Ο αφθώδης πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, αλλά είναι ασθένεια των ζώων και προσβάλλει βοοειδή, χοίρους, πρόβατα, αίγες και άλλα δίχηλα μηρυκαστικά, με σοβαρές άμεσες και έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις λόγω της μείωσης της παραγωγικότητας, ενώ δεν υπάρχει θεραπεία, αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, μετά και τα δημοσιεύματα σχετικά με την υποψία αφθώδους πυρετού στα κατεχόμενα.

Λόγω των καταστρεπτικών συνεπειών που δύναται να επιφέρει η εμφάνιση του αφθώδους πυρετού, οι κατ' επάγγελμα ασχολούμενοι με ζώα οφείλουν να λαμβάνουν τα ανάλογα μέτρα, όπως χρήση προστατευτικού ρουχισμού, μποτών/υποποδίων, πλύσιμο χεριών, απολυμάνσεις, για ελαχιστοποίηση του κινδύνου εξάπλωσης ασθενειών στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφέρουν τέλος, ότι οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να εφαρμόζουν μέτρα, όπως την χρήση κατάλληλων μέσων απολύμανσης στις εισόδους και στις εξόδους της εκμετάλλευσης, τακτικό καθαρισμό και απολύμανση της εκμετάλλευσης, απομάκρυνση σκουπιδιών, κοπριάς και λιμναζόντων νερών γύρω από την εκμετάλλευση, αποφυγή προμήθειας οχημάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, εξοπλισμού από άλλες εκμεταλλεύσεις και καθημερινό έλεγχο των ζώων και άμεση ενημέρωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε υποψία ασθένειας ή μείωση της παραγωγής γάλακτος, μεταξύ άλλων.

Πηγή: ΚΥΠΕ