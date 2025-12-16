Με στόχο τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας κατά την εορταστική περίοδο, οι αστυνομικοί των Βρετανικών Βάσεων (ΒΒ) θα ενισχύσουν την παρουσία τους στους δρόμους τις επόμενες εβδομάδες.

Σε ανακοίνωση της, η Αστυνομία των ΒΒ ενημερώνει τους οδηγούς ότι θα υπάρχει αυξημένη αστυνόμευση στις περιοχές που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της, τόσο στα ανατολικά όσο και στα δυτικά του νησιού, με τον Αναπληρωτή Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Δεκέλειας, Μάρκο Πέτρου, να σημειώνει πως σκοπός είναι η ασφάλεια και όχι ο περιορισμός της διασκέδασης.

Ο κ. Πέτρου κάλεσε το κοινό να είναι προσεκτικό στο δρόμον και να επιστρέφει με ασφάλεια στα σπίτια του, σημειώνοντας πως, καθώς αναμένεται να υπάρχουν εορταστικές εκδηλώσεις όπου αναμένεται η κατανάλωση αλκοόλ, θα πρέπει όλοι να είναι υπεύθυνοι και είτε να ορίζεται νηφάλιος οδηγός, είτε να χρησιμοποιείται ταξί.

Υπενθυμίζοντας πως «η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμη και απώλεια ζωής», τόνισε πως αυτό δεν θα γίνει επιτρεπτό και «όσοι εντοπίζονται να παρανομούν θα διώκονται με βάση τη μέγιστη αυστηρότητα του νόμου».

Παράλληλα, ο κ. Πέτρου υπογράμμισε τη σημασία της ασφάλισης των κατοικιών, καθώς η περίοδος των Χριστουγέννων αποτελεί συχνά ευκαιρία για επιτήδειους διαρρήκτες.

Πηγή: ΚΥΠΕ