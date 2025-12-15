Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις για το νομοσχέδιο που αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, με την ΟΕΛΜΕΚ να αποφασίζει να προχωρήσει σε στάση εργασίας.

Ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαχείριση του θέματος, οι καθηγητές θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, την ίδια ημέρα και ώρα με την ΠΟΕΔ, δηλαδή από τις 07:30 έως τις 09:00.

Η απόφαση λήφθηκε μετά από συνεδρία του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΛΜΕΚ, που διήρκησε περίπου δύο ώρες και μισή.

Μετά τη στάση εργασίας, θα πραγματοποιηθεί Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων για αξιολόγηση της κατάστασης και καθορισμό των επόμενων βημάτων.