Η φετινή εκδήλωση «Κολυμπάμε με τους ΟΥΚ για τους δικούς μας Μικρούς Ήρωες» κινδύνευε να ακυρωθεί. Αιτία ήταν η συμμετοχή ελικοπτέρου της Αστυνομίας, που σε προηγούμενη έκθεση του Γενικού Ελεγκτή χαρακτηρίστηκε άσκοπη κατανάλωση καυσίμων.

Τελικά, μετά από παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνου Φυτιρή, αποφασίστηκε η εκδήλωση να πραγματοποιηθεί κανονικά, με τη συμμετοχή και του ελικοπτέρου.

Για 9η συνεχή χρονιά, η Λεμεσός θα φιλοξενήσει το ερχόμενο Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου, τον θεσμό που στέλνει μήνυμα αγάπης, δύναμης και ελπίδας για τα παιδιά που δίνουν μάχη με σοβαρές ασθένειες.