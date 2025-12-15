Πυκνή ομίχλη επικρατεί στα ορεινά της Λεμεσού, γύρω στη 1.00 το μεσημέρι της Δευτέρας [15/12], με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο από Πλάτρες έως και την περιοχή της Πλατείας Τροόδους, αφού η ορατότητα είναι επικίνδυνα περιορισμένη.

Οι διερχόμενοι οδηγοί οχημάτων προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν τα οχήματα τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.