Σωστή θεωρεί πως ήταν η ενέργεια της γκαλερί στην Πάφο να ματαιώσει την έκθεση του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου Χρηστάκης Ευσταθίου, ο οποίος αναφέρει ότι το έργο του εικαστικού «προκαλεί βάναυσα το θρησκευτικό αίσθημα των πιστών», σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν αναφέρεται στον ίδιο τον εικαστικό καλλιτέχνη.

Κληθείς να σχολιάσει το έργο από το ΚΥΠΕ ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι αυτό «προκαλεί βάναυσα το θρησκευτικό αίσθημα των πιστών χωρίς να υπάρχει καθόλου το στοιχείο σεβασμού που έπρεπε να εμπεριέχεται στην έννοια της τέχνης».

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε πως αναφέρεται στο έργο και όχι στον εικαστικό χαρακτηρίζοντας σωστή την ενέργεια της Blue Iris Gallery, να ματαιώσει την έκθεση στην Πάφο.

Πρόσθεσε πως ο συγκεκριμένος πίνακας συνιστά προσβολή και ασέβεια.

Ο κ. Ευσταθίου ανέφερε πως «δεν αποτελεί αυτό το έργο τέχνη, ούτε ελεύθερη έκφραση μπορεί να εκληφθεί, αλλά κινείται μέσα στα πλαίσια μιας τοξικότητας η οποία ακριβώς ακυρώνει και την έννοια του πολιτισμού ως μεγέθους που ακριβώς κοσμεί την ανθρωπότητα».

