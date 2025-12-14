Βολές αποδοχής πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων (ΠΕΠ) «TAMNAVA» πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη στο Πεδίο Βολής Κιτίου.

Σε ανακοίνωση του ΓΕΕΦ, σημειώνεται ότι το νέο σύστημα αποτελεί σημαντικό βήμα στον συνεχή εκσυγχρονισμό και ενισχύει ουσιαστικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αποτρεπτική ισχύ της Εθνικής Φρουράς.

"Πρόκειται για ένα τεχνολογικά προηγμένο, πλήρως αυτοματοποιημένο μέσο, υψηλής επιχειρησιακής αξίας που διακρίνεται για την ευκινησία και την αποτελεσματικότητά του. Η ένταξή του αναβαθμίζει το όπλο του Πυροβολικού, προσφέροντας δυνατότητες για ταχεία αντίδραση, αυξημένη ακρίβεια και μεγάλη ισχύ πυρός στην εκτέλεση αποστολών", σημειώνεται στην ανακοίνωση.







Πηγή: ΚΥΠΕ