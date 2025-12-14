Σε ανακοίνωση της η Αστυνομία ανέφερε ότι, χθες γύρω στις 4:00 το απόγευμα, ενώ 39χρονος οδηγούσε το όχημα του στην οδό Ωκεανίδων στη Λεμεσό με συνεπιβάτη 50χρονο, απώλεσε τον έλεγχο του οχήματος του με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε σταθμευμένο όχημα, εντός του οποίου βρισκόταν πρόσωπο ηλικίας 47 ετών.

Λόγω της σύγκρουσης, το πρώτο όχημα ανατράπηκε στην άσφαλτο ενώ ο 50χρονος συνοδηγός, τραυματίστηκε ελαφριά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, απολύθηκε.

Σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης στον οποίο υποβλήθηκε ο 39χρονος, αυτός εντοπίστηκε θετικός με ένδειξη 142μg% αντί 22μg%, που είναι το επιτρεπόμενο από το νόμο όριο.

Ακολούθως, υποβλήθηκε σε τελικό έλεγχο αλκοόλης με ένδειξη 127μg% αντί 22μg% και συνελήφθηκε για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση. Αναμένεται εντός της ημέρας, να κατηγορηθεί γραπτώς για τα τροχαία αδικήματα τα οποία διέπραξε και ακολούθως να αφεθεί ελεύθερος, για να κλητευθεί σε μεταγενέστερο στάδιο ενώπιον δικαστηρίου.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.