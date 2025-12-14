Σύμφωνα με το δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως μεταβλητοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός.

Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα παράλια και αργότερα και στα ορεινά και το εσωτερικό.

Την Τρίτη και την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση τη Δευτέρα και μη αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Τετάρτη, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.