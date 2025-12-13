Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΣΙΓΜΑ και σε επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Κλάδου Τεχνολόγων Ακτινολόγων κύριο Θάσο Αθανασίου, σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, άνδρας επιτέθηκε άγρια σε υπάλληλο του αξονικού τομογράφου, ο οποίος πήγε για αξονική τομογραφία.

Η αφορμή της επίθεσης ήταν ότι σε παρατήρηση της υπαλλήλου που χειριζόταν τον αξονικό τομογράφο ότι ο ασθενής κινούνταν, τότε ο ασθενής αντέδρασε στην παρατήρηση με την υπάλληλο να τον βγάζει απο τον αξονικό τομογράφο.

Με τον ίδιο στην συνέχεια να φωνάζει και να βρίζει με διάφορα επίθετα και χαρακτηριστικά.

Αφού τον έβγαλε έξω, αυτός έριξε κάτω εξάρτημα του τεχνικού εξοπλισμού και ξεκίνησε να γρονθοκοπά την υπάλληλο με την ίδια να φωνάζει βοήθεια, καθώς έδειρε και την νοσηλεύτρια που πήγε για να βοηθήσει την υπάλληλο που δέχθηκε την επίθεση.

Στο άκουσμα των φωνών, 2 ακόμη άτομα απο το προσωπικό του νοσοκομείου έφτασαν στο σημείο για να βοηθήσουν τη συνάδελφο τους χωρίς να μπορούν να κάνουν καλά τον επιτιθέμενο.

Η γυναίκα που δέχτηκε την επίθεση φέρει σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στην σπονδυλική στήλη.

Ο κύριος Αθανασίου ζήτησε περισσότερη ασφάλεια στους νοσοκομειακούς χώρους και αστυνόμευση αφού όπως σημείωσε αυτά τα φαινόμενα είναι τουλάχιστον καθημερινά στο ΤΑΕΠ.

Σύμφωνα με τον κύριο Αθανασίου έγινε ήδη καταγγελία στην αστυνομία και την υπόθεση θα αναλάβει το ΤΑΕ.

Ταυτόχρονα, ο δράστης του επεισοδίου συνεχίζει να νοσηλεύεται κανονικά στο νοσοκομείο αφού οι νευρολόγοι δεν του έδωσαν εξητήριο.