Το ενδεχόμενο μετάβασης από τα κατεχόμενα στο Αζερμπαϊτζάν χωρίς να χρειάζεται βίζα, μόνο με την χρήση «ταυτότητας» εξετάζει το ψευδοκράτος σε συνεργασία με το Μπακού, σύμφωνα με τον «υπουργό μεταφορών» Ερχάν Αρικλί.

Όπως μεταδίδει η Κίπρις Πόστασι, σε δηλώσεις του σε τηλεοπτικό σταθμό του Αζερμπαϊτζάν ο κ. Αρικλί αναφέρθηκε στις σχέσεις ψευδοκράτους-Αζερμπαϊτζάν λέγοντας ότι συνεχίζονται οι εργασίες για απευθείας αεροπορική σύνδεση.

Ανάφερε ακόμα ότι οι νέες εγκαταστάσεις στο παράνομο αεροδρόμιο στην κατεχόμενη Τύμπου πληρούν όλα τα διεθνή κριτήρια και ότι συνεχίζονται οι εργασίες για πραγματοποίηση πτήσεων των αερογραμμών AZAL στα κατεχόμενα.

Είπε ακόμα ότι η μετάβαση στο Αζερμπαϊτζάν από τα κατεχόμενα χωρίς βίζα, μπορεί να γίνει στα πλαίσια των σχέσεων μεταξύ των τουρκικών κρατών και ευχαρίστησε την για τη στήριξη προς το ψευδοκράτος.

Εξάλλου σε δηλώσεις του ο «υπουργός τουρισμού» Φικρί Ατάογλου αναφέρθηκε στην αύξηση της τουριστικής κίνησης μεταξύ κατεχομένων – Αζερμπαϊτζάν και κάλεσε τους Αζέρους επιχειρηματίες να επενδύσουν στα κατεχόμενα.

Πηγή: ΚΥΠΕ