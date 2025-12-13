Μια πανοραμική όψη από μια ιστορική οροφή. Ο λόγος για το ιστορικό ξενοδοχείο Βερεγγάρια το οποίο ανακαινίζεται και ετοιμάζεται να προσφέρει στο κοινό μοναδικές στιγμές συνδυάζοντας τη μνήμη και την αρχοντιά του παρελθόντος με τη σύγχρονη ματιά και τον αέρα ανανέωσης που του αρμόζει. Η πλήρης αντικατάσταση της ιστορικής της στέγης ολοκληρώθηκε — σηματοδοτώντας ένα από τα πιο σημαντικά ορόσημα στην αναβίωση αυτού του εμβληματικού ξενοδοχείου.



Με βαθύ σεβασμό στην κληρονομιά του και υπό την καθοδήγηση της bbf:, αυτό το θρυλικό ορεινό θέρετρο ανακτά σταθερά τη μορφή και το μέλλον του. Και αυτό είναι μόνο η αρχή, όπως λέει η εταιρεία.







