Την αμέριστη συμπαράσταση και εκτίμησή του για το έργο και την οργάνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και την πλήρη του στήριξη στην ανάπτυξη και υλοποίηση των σχεδιασμών της Υπηρεσίας, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κωνσταντίνος Φυτιρής στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποίησε στο Αρχηγείο της στη Λακατάμεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, τον Υπουργό υποδέχθηκε ο Αρχιπύραρχος Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Νίκος Λογγίνος, ο οποίος, στην παρουσία της Ηγεσίας και των Προϊστάμενων και Υπεύθυνων Τμημάτων του Αρχηγείου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, παρουσίασε τη δομή, τις τρέχουσες επιχειρησιακές δράσεις και τον τακτικό και αναπτυξιακό προγραμματισμό της Υπηρεσίας.

Ο κ. Υπουργός, αναφέρεται, «εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση και εκτίμησή του για το έργο και την οργάνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και διαβεβαίωσε την πλήρη του στήριξη στην ανάπτυξη και υλοποίηση των σχεδιασμών της Υπηρεσίας».



Διαβάστε επίσης: Αποφοίτηση Στρατονόμων: Καταβάλλουμε προσπάθεια για αναβάθμιση ΕΦ, λέει ο ΥΠΑΜ





Πηγή: ΚΥΠΕ