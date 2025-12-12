Κλείνει προσωρινά δρόμος, εξαιτίας εργασιών ασφαλτόστρωσης, οι οποίες θα εκτελούνται στον δρόμο προς το Τραχώνι, κατά το Σαββατοκυρίακο, σύμφωνα με ανακοίνωση από τον Δήμο Λεμεσού.



Η ανακοίνωση του Δήμου:



«Ο Δήμος Λεμεσού ενημερώνει το κοινό ότι από τις 03:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου μέχρι τις 18:00 την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, θα εκτελούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στον δρόμο προς το Τραχώνι (Ε610).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο δρόμος θα είναι κλειστός από τη συμβολή με τη λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ (ταβέρνα Μεζεδοπαγίδα) μέχρι και τη συμβολή με την οδό Οδυσσέα Γεωργίου (πρατήριο ΕΚΟ).

Παρακαλούμε το κοινό να επιδεικνύει κατανόηση και υπομονή κατά τη διάρκεια των εργασιών και να συμμορφώνεται με τις σχετικές σημάνσεις και οδηγίες.

Η ασφαλτόστρωση του δρόμου προς Τραχώνι εντάσσεται στο πλαίσιο των προγραμματισμένων ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Λεμεσού για το έτος 2025».



