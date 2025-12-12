Μείωση στη ζήτηση βοήθειας καταγράφει φέτος η εκστρατεία «Υιοθετήστε μια Οικογένεια τα Χριστούγεννα», σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, Ηλία Δημητρίου, ο οποίος μίλησε στο Μεσημέρι και Κάτι. Όπως ανέφερε, η εκστρατεία ολοκληρώνεται στις 20 Δεκεμβρίου και τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν σημαντική υποχώρηση αιτημάτων σε σχέση με προηγούμενες χρονιές — μια εξέλιξη που, όπως είπε, «είναι αξιοθαύμαστη και δείχνει ότι πάμε καλά».

Στους βασικούς λόγους της μείωσης περιλαμβάνονται η αύξηση επιδομάτων και συντάξεων, που ενισχύει το εισόδημα κυπριακών οικογενειών, καθώς και η πρόσβαση νέων και φοιτητών σε χώρους εστίασης, μέσα από τα διαθέσιμα κονδύλια στήριξης. Παράλληλα, η μείωση αιτημάτων από ξένους οφείλεται στις νέες διαδικασίες που εφαρμόζει η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και στον περιορισμό αφίξεων προς τις ελεύθερες περιοχές. «Πλήρη εικόνα θα έχουμε μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης», πρόσθεσε.

Ο κ. Δημητρίου υπενθύμισε ότι όσοι θέλουν είτε να προσφέρουν είτε να ζητήσουν βοήθεια μπορούν να επικοινωνήσουν στο 22000-001, τον παγκύπριο αριθμό του ΠΣΣΕ. Οι ενδιαφερόμενοι συνδέονται αυτόματα με την επαρχία τους, όπου εθελοντές καταγράφουν ανάγκες και προσφορές από ιδιώτες ή εταιρείες.

Ιδιαίτερα χρήσιμη, όπως σημείωσε, είναι η προσφορά δωροκουπονιών από υπεραγορές, ζαχαροπλαστεία και καταστήματα παιχνιδιών, πρακτική που ενισχύθηκε από την περίοδο της πανδημίας. «Είναι πολύ πιο όμορφο τα ίδια τα παιδιά να επιλέγουν το παιχνίδι που θέλουν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Γίνονται επίσης δεκτά τρόφιμα και νέα ή σε άριστη κατάσταση είδη, τα οποία αξιοποιούνται για την ετοιμασία πακέτων στήριξης μέσα από το δίκτυο εθελοντικών οργανώσεων.

Οι οικογένειες που προσέρχονται στα σώματα εθελοντών εξυπηρετούνται κατόπιν ραντεβού, ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή υποστήριξη.