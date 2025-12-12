Τη φιλοδοξία της Κύπρου να τοποθετήσει τα λιμάνια της ως πυλώνες σταθερότητας και διασύνδεσης σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από μεταβαλλόμενες συμμαχίες και νέους εμπορικούς διαδρόμους ανέδειξε ο νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Ναυτιλιακών Πρακτόρων Κύπρου (CSA), Ρηγίνος Τσάνος.

Μιλώντας σε εκδήλωση για τα 80 χρόνια παρουσίας του Συνδέσμου στη ναυτιλιακή ιστορία της χώρας, ο κ. Τσάνος αναφέρθηκε σε έναν κλάδο που λειτουργεί μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενων γεωοικονομικών ανακατατάξεων, υπογραμμίζοντας ότι «τα κυπριακά λιμάνια μπορούν να εξελιχθούν σε κόμβο σταθερότητας και συνδεσιμότητας για ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υφιστάμενες συνθήκες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε η Κύπρος να εισέλθει σε μια περίοδο σημαντικών ευκαιριών, οι οποίες, όπως τόνισε, πρέπει να αξιοποιηθούν «με σοβαρότητα και τεχνογνωσία». Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Λιμάνια, στον οικονομικό διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC), καθώς και στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Στρατιωτική Κινητικότητα.

Ο πρόεδρος του CSA συνέδεσε τις προοπτικές αυτές με την ανάγκη να προχωρήσουν με σταθερά βήματα τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Ειδική αναφορά έκανε στην αναβάθμιση του λιμανιού της Λάρνακας και στην υλοποίηση του νέου λιμανιού στο Βασιλικό, σημειώνοντας ότι ο Σύνδεσμος θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό τους, ώστε οι αποφάσεις να ανταποκρίνονται «στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς».

Παράλληλα, ο κ. Τσάνος επεσήμανε τις προκλήσεις της μετάβασης του κλάδου, κάνοντας λόγο για την ανάγκη ανάπτυξης σύγχρονων υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηράς (Cold Ironing), την αποτελεσματική εφαρμογή των κανονισμών FuelEU Maritime και την ολοκλήρωση του Maritime Single Window, που αναμένεται να μειώσει τη γραφειοκρατία και να ενισχύσει τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων.

Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης του υφιστάμενου καθεστώτος για τη διακίνηση επιβατών και τις αλλαγές πληρωμάτων ενόψει της μελλοντικής ένταξης της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα κρίσιμο πλεονέκτημα που πρέπει να διαφυλαχθεί.

Στην επετειακή εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης, η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη, ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης, ο δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης, ενώ τη Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσώπησε η βουλευτής Φωτεινή Τσιρίδου.