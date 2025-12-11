Με ομόφωνη απόφαση, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ψήφισμα που εισηγήθηκαν οι βουλευτές Κυριάκος Χατζηγιάννης και Ρίτα Σούπερμαν, με στόχο την αναγνώριση και ουσιαστική κατοχύρωση του δικαιώματος των χρηστών ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών στη θεραπεία.

Ο κ. Χατζηγιάννης παρουσίασε την πρόταση υπογραμμίζοντας ότι η πολιτεία δεν μπορεί να περιορίζεται σε «μια απλή γενική θεωρητική διατύπωση». Τόνισε ότι η κυπριακή πολιτεία δεν έχει εξασφαλίσει αυτό το δικαίωμα και πως το ψήφισμα αναγκάζει το κράτος να αναγνωρίζει όχι μόνο το πρόβλημα, αλλά και την υποχρέωσή του να το επιλύσει.

Τη στήριξη του εξέφρασε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας, λέγοντας ότι τηρέιται σιγή ιχθύος για τις επιπτώσεις από την εξάρτηση. Αναφέρθηκε σε «τραγικές καταστάσεις για τις μητέρες», περιγράφοντας πως όταν ζητούν βοήθεια, η Αστυνομία τούς ζητά να υπογράψουν για να κλειστούν τα παιδιά τους στο ψυχιατρείο. «Δεν είναι αυτή η λύση», σημείωσε.

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ Ρίτα Σούπερμαν ανέφερε πως με το ψήφισμα «το Κοινοβούλιο στέλνει το μήνυμα ότι αυτά τα άτομα δεν πρέπει να τιμωρούνται ούτε να στιγματίζονται, αλλά να έχουν άμεση πρόσβαση σε προστασία και στήριξη. Μίλησε για αδράνεια των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και για ελλείψεις στα προγράμματα που προσφέρονται.

Η βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου επισήμανε ότι οι μητέρες τους λένε τα παιδιά τους δεν τους εμπιστεύονται όταν πάνε να δώσουν μαρτυρία εναντίον τους για να τα συλλάβει η Αστυνομία. Κάλεσε την Επιτροπή Νομικών να εξετάσει εκ νέου τις σχετικές διαδικασίες, ώστε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που θα προστατεύει και τους γονείς και τα εξαρτημένα άτομα. Είπε ότι υπάρχει ανάγκη νομοθετικών λύσεων και δεν πρέπει να εξαναγκάζονται οι μάνες να καταθέτουν εναντίον των παιδιών τους.