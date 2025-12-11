Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά την περασμένη του συνεδρία, ενέκρινε την καταβολή οικονομικής βοήθειας συνολικού ύψους έως €18.800.000 προς τους γεωργούς που υπέστησαν ζημιές στη γεωργική τους παραγωγή από αντίξοες καιρικές συνθήκες κατά το 2025.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν μέσω του Ταμείου Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής, σύμφωνα με τον περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή Νόμο.

Η σχετική εισήγηση έχει ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου, σε συνεδρίασή της στις 30 Οκτωβρίου 2025.

Επίσης, λόγω του ότι, μεγάλο μέρος του αποθεματικού του Ταμείου (€15,5 εκατ.) έχει δεσμευθεί για τις ανάγκες του έκτακτου ειδικού σχεδίου για τις πυρκαγιές στην επαρχία Λεμεσού, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την ενίσχυση της κρατικής συνεισφοράς με επιπλέον €11,5 εκατ., ποσό που περιλαμβάνεται στον υπό διαμόρφωση τροποποιητικό προϋπολογισμό 2025.

Η καταβολή των ενισχύσεων θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση του τροποποιητικού προϋπολογισμού από τη Βουλή και υπό την προϋπόθεση επάρκειας του αποθεματικού του Ταμείου. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, ενώ κατά την πληρωμή θα γίνεται συμψηφισμός τυχόν οφειλών προς το κράτος.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η παρατεταμένη ανομβρία, για η τρίτη συνεχόμενη χρονιά, προκάλεσε σοβαρές ζημιές στα σιτηρά, ενώ χαλαζοπτώσεις και κακές κλιματικές συνθήκες έπληξαν σημαντικά τα αμπέλια. Συνολικά επηρεάστηκαν περίπου 8.600 παραγωγοί, εκ των οποίων 8.000 σιτοκαλλιεργητές και 600 αμπελουργοί.

