Ξεκίνησε η αποζημίωση των κτηνοτρόφων της Κτηνοτροφικής Περιοχής Πολεμιδιών για την κατεδάφιση των οχληρών τους υποστατικών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος την Πέμπτη, σημειώνοντας ότι το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί εντός του 2025 ανέρχεται σε €250.000.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι «υλοποιώντας τη δέσμευση του για μετακίνηση της Κτηνοτροφικής Περιοχής Πολεμιδιών ανακοινώνει ότι έχει ξεκινήσει η αποζημίωση των κτηνοτρόφων για την κατεδάφιση των οχληρών κτηνοτροφικών τους υποστατικών».

Η αποζημίωση, σημειώνεται, η οποία πραγματοποιείται στα πλαίσια της εφαρμογής του Σχεδίου για την κατεδάφιση οχληρών κτηνοτροφικών υποστατικών για υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους, θα καλυφθεί από κρατικούς πόρους.

Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί εντός του 2025 ανέρχεται σε €250.000.

Σημειώνεται ότι η αποζημίωση των κτηνοτρόφων θα συνεχιστεί και για τα έτη 2026 και 2027 με επιπρόσθετο ποσό €300.000 για κάθε έτος, υπό την αίρεση της έγκρισης από την Βουλή των Αντιπροσώπων του κρατικού προϋπολογισμού 2026 και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου 2026- 2028.

