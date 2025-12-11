Ασθενής χαμηλή πίεση εξακολουθεί να επηρεάζει την περιοχή, φέρνοντας απόψε τοπικά αυξημένες νεφώσεις και μεμονωμένες βροχές στα ανατολικά και βόρεια.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σε χαμηλά επίπεδα, με παγετό στα ορεινά. Από αύριο και μέχρι το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ νέες βροχές αναμένονται από αργά το απόγευμα της Κυριακής και τοπικές καταιγίδες τη Δευτέρα.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, παροδικά αυξημένες νεφώσεις, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που πιθανό να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν, αρχικά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και σταδιακά κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Την Κυριακή ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ από αργά το απόγευμα και μετά, τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα στα δυτικά. Τη Δευτέρα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.